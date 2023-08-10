我国“八纵八横”高铁网主通道已建成投产 3.53 万公里，开工在建 7025 公里

IT之家 8 月 10 日消息，据央视新闻今日上午报道，截至目前，我国“八纵八横”高铁网主通道已建成投产 3.53 万公里，占比约 77.83%；开工在建 7025 公里，占比约 15.49%。

与此同时，贵南高铁贵阳-荔波段也已于近日正式开通运营，结束了当地沿线不通铁路的历史。当前，贵南高铁荔波至南宁段也处于试运行状态，预计年内贵南高铁将全线通车，贵阳至南宁的铁路旅行时间将从 5 小时缩短至 2 小时。

需要注意的是，贵南高铁是“八纵八横”高速铁路网包头 (银川) 至海口通道的重要组成部分，全长 482 公里，设计时速 350 公里。

此外，成都至宜宾高铁已完成铺轨，广汕高铁、沪宁沿江高铁也已经启动联调联试。

IT之家此前报道，国家发改委在 2016 年 7 月 20 日公布了“八纵八横”高铁网络规划，在“四纵四横”高速铁路的基础上，增加客流支撑、标准适宜、发展需要的高速铁路，部分利用时速 200 公里铁路，形成以“八纵八横”主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网，实现相邻大中城市间 1～4 小时交通圈，城市群内 0.5～2 小时交通圈。

高铁网络中，建设时速高铁主干道不低于 250 公里 （沿线人口稠密 / 经济较发达 / 贯通大城市可达 350 公里）、区域铁路不超过 250 公里、城际铁路不超过 200 公里。

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