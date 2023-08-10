《街头霸王 6》推出忍者神龟皮肤，售价高达 60 美元引争议

IT之家 8 月 10 日消息，卡普空开发的格斗游戏大作《街头霸王 6》已于 2023 年 6 月初发行，受到了广大玩家的欢迎和好评。该游戏不仅拥有丰富的角色和模式，还与其他知名的游戏和影视作品进行了多次跨界合作，为玩家带来了新鲜和有趣的体验。

然而，最近《街头霸王 6》推出了一组忍者神龟皮肤，却引发了一些玩家的不满和抱怨。原因是这组皮肤的售价过高，每个忍者神龟角色的皮肤都要花费 15 美元，如果想要收集全部四个角色的皮肤，就需要花费 60 美元，跟游戏本体一样贵。

忍者神龟是一个经典的美国漫画和影视系列作品，讲述了四只会武术的变异乌龟与邪恶势力斗争的故事。这次《街头霸王 6》与忍者神龟的合作是为了宣传即将上映的新动画电影《忍者神龟：变异大乱斗》。但是，许多玩家认为这组皮肤的价格太贵了，不值得购买。有人建议卡普空应该把四个忍者神龟皮肤打包成一个套装，只卖 15 美元，这样才比较合理。

而且更离谱的是，这组皮肤只能用于玩家自己创建的虚拟角色，在环球游历模式或大厅中使用，并不能把这些皮肤穿在《街头霸王 6》中已有的角色身上进行对战。

截至IT之家发稿，卡普空还没有对这一争议做出任何回应或调整。不过，《街头霸王 6》还有很多其他的内容值得期待。在最近举行的年度格斗游戏盛会 EVO 上，《街头霸王 6》公布了下一个 DLC 角色 A.K.I ，此外《街头霸王 6》还计划在 2024 年初推出至少两个新角色。

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