美光 CZ120 内存扩展模块发布：PCIe 5.0 x8 接口，可选 128GB 和 256GB

IT之家 8 月 10 日消息，美光今日宣布已为客户及合作伙伴出样美光 CZ120 内存扩展模块。该模块拥有 128GB 和 256GB 两种容量，采用 E3.S 2T 外形规格，支持 PCIe 5.0 x8 接口。

此外，CZ120 模块能够提供最高 36GB/s 的内存读取 / 写入带宽，并在需要增加内存容量和带宽时为标准服务器系统提供增强支持。

CZ120 模块使用 Compute Express Link（CXL）标准，并完全支持 CXL 2.0 Type 3 标准，可用于 AI 训练和推理模型、SaaS（IT之家注：软件即服务）应用、内存数据库、高性能计算，以及能在本地或云端管理程序上运行的通用计算工作负载等。

美光表示，基于 CXL 的大容量内存扩展模块可以更灵活地构建具有更大内存容量和低延迟的服务器，以满足应用工作负载需求。相较于仅使用 RDIMM 内存的服务器，CZ120 号称能使数据库每日查询次数提升最高 96%，单个 CPU 的内存读取 / 写入带宽提升 24%。

通过 256GB 的 CZ120 内存扩展模块，独立软件供应商、云服务提供商、原始设备制造商（OEM） 和原始设计制造商（ODM）能为服务器增加最高 2TB 的内存容量。在无需增加服务器的情况下，更大的容量意味着更强的性能和更高的内存带宽。通过更好地利用企业和云端应用的计算和内存资源，企业可减少其数据中心应用的资本和运营支出。

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