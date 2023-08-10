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台电 P40S 平板上市：10.1 英寸全面屏 + 联发科 MT8183，到手价 599 元

2023/8/10 16:06:35 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 10 日消息，台电今日宣布 P40S 平板正式上市，配备 10.1 英寸 IPS 显示屏，到手价 599 元。

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台电 P40S 平板屏幕采用 TDDI 全贴合设计，分辨率为 1280×800，支持 120Hz 触控采样率，屏幕比例为 16:10，采用 T-Colour 2.0 色彩优化技术，支持护眼模式（色温调整控制蓝光比例）以及阅读模式（IT之家注：黑白灰阶显示，模拟纸张书籍效果）。

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台电 P40S 平板搭载联发科 MT8183 八核处理器，配备 4 颗 A73 核心和 4 颗 A52 核心，采用了 12nm 制程工艺，CPU 最高主频为 2.0GHz。台电官方称，经过实测，这颗处理器性能要高于骁龙 660 30％左右，性能相当于骁龙 835。

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其他方面，台电 P40S 平板采用 6000mAh，配备 Type-C 充电接口，提供 6GB 运行内存以及 128GB 存储空间，最大支持 1TB 存储扩展，预装安卓 12 系统，支持 ac 双频 WiFi、蓝牙 5.0、3.5mm 耳机接口。

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