中国移动上半年归母净利润 761.73 亿元，同比增长 8.4%

IT之家 8 月 10 日消息，中国移动 8 月 10 日公告，公司上半年营业收入 5307.19 亿元，同比增长 6.8%；归母净利润 761.73 亿元，同比增长 8.4%。
中国移动表示，2023 年上半年，主营业务收入达到人民币 4,522 亿元，同比增长 6.1%。总连接数达到 31.9 亿，净增 2.5 亿。CHBN2 全面增长，HBN 收入占主营业务收入比达到 42.7%，同比提升 2.7 个百分点。数字化转型收入达到人民币 1,326 亿元，同比增长 19.6%，占主营业务收入比提升至 29.3%。
IT之家注：总连接数包括移动电话、有线宽带、物联网卡、家庭设备、行业设备连接。
上半年，中国移动个人市场收入达到人民币 2,594 亿元，同比增 长 1.3%；移动客户 9.85 亿户，净增 1,038 万户，其中 5G 套餐客户达到 7.22 亿户，净增 1.08 亿户。权益融合客户 7 达到 3.26 亿户，净增 3,885 万户；移动云盘月活跃客户达到 1.76 亿户，净增 976 万户，客户规模排名业界第二；5G 新通话高清视频使用客户达到 1.01 亿 户，净增 924 万户。
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