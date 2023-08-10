Wacom One 12/13 touch 数位屏上市：兼容安卓设备，售价 2699 元起

IT之家 8 月 10 日消息，Wacom One 12/13 touch 数位屏于今日现货开售，到手价分别为 2699 元 / 3999 元起。

Wacom One 12 款配备 11.6 英寸数位屏，全贴合、防眩光、防指纹，屏幕分辨率为 1920 x 1080，99% sRGB 色域覆盖。Wacom One 13 touch 款则配备 13.3 英寸数位板，除了可以使用压感笔外，还升级支持多指触控功能。

这两款产品支持免驱功能，只需一根 USB-C 连接线即可将 Wacom One 连接到 PC、Android 等设备上，Mac 系统暂不支持免驱操作（需下载驱动器）。用户可在 Wacom 新手村使用多款限期免费软件，专业的训练课程也会持续更新。

需要注意的是，这两款新品均提供简易款、标准款以及三合一款三个版本，简易款不提供 USB-C 数据线、压感笔、电源适配器等配件，标准款提供压感笔、USB-C 数据线等，三合一款提供包括 HDMI 接口在内的三合一线缆款以及压感笔等，用户可以按需选择。

IT之家附各版本售价：

Wacom One 12

简易款：2699 元

标准款：2949 元

三合一款：3099 元

Wacom One 13 touch

简易款：3999 元

标准款：4349 元

三合一款：4599 元

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