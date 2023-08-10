沙盒生存建造游戏《战国王朝》Steam 开启抢先体验，背景为日本战国时代

IT之家 8 月 10 日消息，《战国王朝》今日在 Steam 开启抢先体验。在这款游戏中，你将来到被饥荒和战争蹂躏的日本战国时代，为你心爱的女儿重新创造一个充满爱的家园，并保卫你的家族成果。

游戏介绍：

生存村庄的建设者

建立一个美丽的村庄，把它发展成一个繁荣的城市，享受新的居民源源不断迁入你的领土的成就感。建立更多的城镇，在整个山谷中创造一个充满活力的社区。

日本封建生活的模拟器

在美丽的日本体验古代生活，从农民一步步成长为领袖 —— 在历史上留下属于自己的浓墨重彩的一笔。

单人游玩和合作共建

你可以选择独自建立传奇王国，也可以和朋友一起，共同在这个广袤无垠的世界中闯荡，这个旅程会让你废寝忘食，无法自拔。

沙盒开放世界或线性史诗故事

选择你喜爱的玩法。你可以选择跟随故事发展的脚步，沉浸在引人入胜的情节中，或者探索一个开放的世界，让你释放无穷的创造力。

开放世界里令人惊叹的生物与自然

从古老幽谧的森林到白雪皑皑的山峰。从宁静的樱花树林到薄雾覆盖的温泉。《战国王朝》的开放世界如此美丽祥和。许多冒险、任务和惊喜在那里等着你 —— 准备好去发现吧。

与日本历史专家合作开发

我们为游戏的研究投入了大量的精力。每一个部分，从最微小的石头到文化和政治都尽力符合史实。东京大学的图书馆中那些仅存的历史古籍一步步将我们推向历史的极限，挑战我们的创造力。

挖掘深层文化

在游戏里，你可以了解更多关于战国时代的日本文化，体验迷人的历史传统，甚至成为历史的一部分。

真实的传统工艺和建筑力学

制作工具、武器、膳食、药品，耕种土地。你可以亲身体验那些致力于改变世界的特殊项目。

近战和远程武器

保护你的村庄和你所爱的人：研究武器，制作武器并学习使用。从简单的木矛，到独特的日本武器和弓，再到火药…

村庄和居民家庭管理

建立你的村庄，确保不被摧毁并稳定发展，为后代创造一个繁荣的王朝。