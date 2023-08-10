海盗船发布新款 K70 MAX 键盘：首发磁轴，键程可调

IT之家 8 月 10 日消息，海盗船今日发布 K70 MAX 磁力机械游戏键盘，这是首款配备可调节 CORSAIR MGX 磁性机械轴体的键盘。

据介绍，全新的 CORSAIR MGX 磁性轴体的键程可设置为 0.4 毫米至 3.6 毫米，并支持以 0.1 毫米为步长进行调节。CORSAIR MGX 轴体还引入了双点驱动，可让您为每次按键设置两个独立的效果，例如轻触按键即可行走，用力按下按键即可跑步。

CORSAIR MGX 轴体还将启用新的快速触发模式，该模式将在第三季度晚些时候通过固件更新应用于 K70 MAX，解锁每个按键的超响应能力，让您在 FPS 和其他快节奏游戏中获得竞争优势。

海盗船 K70 MAX 键盘现已开始上市，海外售价 230 美元（IT之家备注：当前约 1661 元人民币），国行价格暂未公布。

据 IT 之家此前报道，佳达隆今年 6 月发布了 KS-20 磁轴。官方称，磁轴的应用不但提升了机械轴手感，更凸显出在按压时可调节行程的导通技术。这款轴体可以允许玩家可在 0.4mm 的超短键程与 4.0mm 的长键程之间自动调整触发距离。海盗船这款键盘有可能是定制的佳达隆磁轴。

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