铁三角发布鸣神系列耳机放大器：采用黑柿木装饰，售价 66 万港元

IT之家 8 月 11 日消息，近日，铁三角 NARUKAMI 鸣神系列耳机放大器 / 前级放大器“HPA-KG NARU”在香港地区高级音响展首发亮相，售价 66 万港元（IT之家备注：当前约 61 万元人民币），后续会在中国大陆市场推出。

▲ 图源铁三角公众号，下同

据铁三角官方介绍，鸣神系列耳机放大器“不计成本”地在左、右声道 HOT 侧和 COLD 侧都采用平衡电路结构，整体上总共包含了四组平衡电路，供应到左、右音讯电路的电流也来自左、右独立的专用电源变压器，提供“稳定且纯净”的电流，实现高分离度和低噪讯的通透丰富音质。

鸣神放大器采用了黑柿木装饰，经过百年以上的时间，形成了独特的水墨画般纹路。点缀在放大器顶部的图案，灵感来自“枯山水”传统庭院造景。图案沿着放大器的两侧延伸，象征了流动以及代表无限的符号（∞）。

用来保护电子管以及输出变压器的金属网罩，采用了绫杉花纹。绫杉作为日本特有的树种，被广泛用于园艺和景观设计中。

鸣神放大器不仅是耳机放大器，还可作为前级放大器使用。它可以使用 TA-300B 电子管驱动输出变压器的信号来驱动功率放大器，可作为扬声器的前级放大器使用。

为了配合放大器，该公司专门设计了限量版的鸣神耳机 “AW-KG NARU”，采用与放大器相同的黑柿木外壳，并进行特殊调音。每套附带一条特制耳机导线。

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