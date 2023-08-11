韶音 OpenFit 开放式蓝牙耳机推出七夕礼盒，1298 元送袜子、贺卡

IT之家 8 月 11 日消息，七夕节将至，韶音宣布为旗下舒适圈 OpenFit 开放式蓝牙耳机推出“七夕礼盒”，售价 1298 元，比当前的耳机单品到手价贵了 50 元。

IT之家从商品页面发现，该礼盒有黑白两色可选，内部包含耳机、爱心贺卡、运动袜、充电线等。

该耳机以“不入耳”和“舒适”为主要卖点，单耳重量 8.3g，采用柔性钛合金耳挂作为主要固定结构，贴耳处采用双层硅胶材料。

音质方面，韶音 OpenFit 采用 18mm x 11mm 超大驱动单元及定制符合振膜，并内置 Shokz OpenBass 低频音效增强算法。

防漏音及降噪方面，韶音 OpenFit 搭载韶音 DirectPitch 定向声场技术，并支持 AI 通话降噪。

此外，韶音 OpenFit 支持 IP54 防汗，单耳续航 7 小时，配合耳机盒总续航 28 小时，搭载蓝牙 5.2。

韶音 OpenFit 提供“静夜黑”和“暖日白”两款配色，不习惯佩戴入耳 / 半入耳式耳机的IT之家小伙伴可以考虑使用。

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