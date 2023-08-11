Bose QuietComfort Ultra 系列耳机曝光：耳塞、头戴双款式，349.95 欧元起

IT之家 8 月 11 日消息，据外媒 mysmartprice 报道，Bose 正在为推出 QuietComfort 系列新品耳机做准备，现在该产品的外观已经曝光，提供耳塞款和头戴款两种款式。

▲ 图源 mysmartprice，下同

其中，耳塞款采用入耳式设计，提供黑、白两种配色，Bose QuietComfort Ultra 耳塞将作为 Bose QuietComfort Earbuds II 的继任者推出，将保留与其前身类似的设计和功能，例如主动降噪支持 （ANC）、内置麦克风、触摸控制、蓝牙 5.3 和 IPX4 等级。

头戴款同样提供黑白颜色选项，采用与其他 QuietComfort 产品一样的物理按钮，允许用户调节音量并控制音乐播放。此外，该产品还具有 USB-C 端口。

另一家媒体 Gsmarena 透露，QuietComfort Ultra 头戴式耳机预计在法国的售价为 499.95 欧元（IT之家备注：当前约 3975 元人民币），耳塞款的售价为 349.95 欧元（当前约 2782 元人民币），预计将在下个月正式上市。

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