极狐阿尔法 S 先行版车型城区 NCA 在北京、重庆、杭州开通

IT之家 8 月 11 日消息，极狐汽车今日通过官方公众号宣布，旗下极狐阿尔法 S 先行版车型开通北京、重庆、杭州三地的城区 NCA（城区智能领航），面向用户全量开放。涵盖城市区域如下：

北京： 目前涵盖亦庄、海淀、顺义部分区域，后续将开放五环内环路和封闭道路

重庆： 涵盖渝中区、大渡口区、江北区，NCA 高精地图已覆盖超 5800 公里

杭州：NCA 将覆盖核心城区，里程超 3000 公里

此前，极狐汽车城区 NCA 已在深圳、上海、广州三地开放，官方称极狐阿尔法 S 先行版累计使用智能驾驶里程为 100 万公里，单车单次 NCA 最远行驶里程 1931 公里，泊车车位识别准确率达 96%。

据称，极狐汽车高速 NCA 已开放 261 城，覆盖历程超 31 万公里。

IT之家此前报道，7 月极狐汽车交付量为 1826 辆，1-7 月累计交付量 10,617 辆。据介绍，经过一轮价格调整以后，全系产品销量增长 74%，其中阿尔法 T 同比增长 8%，阿尔法 S 同比增长 161%。

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