西门子荟辰系列开关插座发布：贴合墙面、自动感应，30W A+C USB 快充

IT之家 8 月 11 日消息，西门子品牌上新了荟辰系列开关插座新品，拥有多种规格产品。

据介绍，西门子荟辰系列开关插座“易清洁，高颜值”，IT之家汇总在外观配置方面的亮点如下：

UV 面漆加硬工艺：深灰银 / 香槟金 / 星空灰三种喷色开关插座，采用双层喷涂以及 UV 面漆加硬工艺，表面硬度高，耐磨损易清洁；

6.5mm 厚度开关，隐匿于墙面；

2° 摆角，贴合墙面，墙面没有明显凸起；

高强度冲压钢支架，能够承受电动螺丝刀的大扭矩力；

插座锁线式接线端子，号称“接线牢固且不损伤导线”；

全系产品用材均通过欧盟 RoHS 2.0 环保认证，通过自镇流负载测试。

西门子荟辰系列开关位置 LED 指示灯采用隐藏式 LED 指示灯设计，有带感应指示灯型号可选，起夜摸索开关时自动识别人体靠近，点亮指示灯。

▲ 西门子荟辰系列开关位置 LED 指示灯

联动型红外地脚灯新品通过无线配对实现联动分组，自动感应人体活动，当触发其中一盏灯的感应时，其他关联的地脚灯都会自动点亮。

▲ 联动型红外地脚灯

西门子荟辰系列五孔带 30W A+C USB 快充插座，集成 USB-A 和 USB-C 两种接口，兼容大部分主流快充协议。

▲ 五孔带 30W A+C USB 快充插座

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