Rust 基金会发布《2022 年度调查报告》：47% 用户每天使用 Rust 语言，30% 用户认为相关学习成本较高

IT之家 8 月 11 日消息，Rust 项目此前内部纷争动荡较为剧烈，审核团队为了抗议核心团队而集体辞职，而核心团队自身因为事务繁多，导致忙不过来，反映到项目本身就是软件开发周期延长，Bug 增多，包括漏洞追踪、项目生态安全等基本运维工作，也受到相当严重的影响。

Rust 项目日前成立了新领导委员会，并着手于理清项目此前的“烂摊子”中，日前，Rust 基金会终于发布了去年启动的《Rust 2022 年度调查报告》，IT之家整理汇总相关信息如下：

▲ 图源 Rust 基金会

参与情况

据悉，此次调查问卷共收到 11482 份用户回复，其中有 9433 份完成了所有问题。

调查问卷提供了 11 种语言，其中 77% 的受访者使用英语，6% 使用中文（包含简体和繁体）。参与调查的开发者来自世界各地，最多的是美国（25%），其次是德国（12%）和中国（7%）。

绝大多数受访者表示，用英语（93%）就技术主题进行交流最舒服，其次是中文（7%）。

Rust 使用情况

超过 90% 的受访者称自己是 Rust 用户，其中有 47% 的人每天都会使用 Rust，这一比例比上一年增加了 4%。

▲ 图源 Rust 基金会

调查报告同时表示，30% 的受访者可以用 Rust 编写简单程序，27% 可以编写用于生产环境的代码，42% 认为使用 Rust 可以提升工作效率。

在完成所有调查问题的受访者中，30% 的人认为 “学习成本高” 是放弃使用 Rust 的主要原因，而近 47% 的人则认为是 “各种无法控制的因素”导致他们放弃了 Rust 的学习。

Rust 在工作中的使用情况

29.7% 的受访者表示他们在工作中的大部分代码业务都使用 Rust，与上一年相比，这一数字增加了 51.8%。

▲ 图源 Rust 基金会

此外，Rust 也越来越多地被用于专业场景。受访者表示使用 Rust 的主要原因包括：

编写 “无 bug 软件” 的能力 86%

Rust 的优秀性能 84%

Rust 的安全性和可靠保证 69%

还有 76% 的受访者表示使用 Rust 是因为他们觉得它有趣且令人愉快。

▲ 图源 Rust 基金会

对 Rust 未来的担忧和期待

26% 受访者担心 Rust 的开发者和维护者没有得到适当的支持，这比去年下降了 30% 多。

38% 受访者担心 Rust “变得太复杂”，只有少数人担心文档、企业干预或演进速度等问题。

34% 受访者根本不担心 Rust 的未来。

▲ 图源 Rust 基金会

跟去年相比，对 Rust 在行业中的应用的担忧也下降了 21%，显然多数用户对 Rust 的持久发展和通用性有更多的信心。

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