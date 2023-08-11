微星推出新款泰坦 GP68 HX 游戏本：i9-13950HX + RTX 4060，9699 元

IT之家 8 月 11 日消息，微星今日推出泰坦 GP68 HX 游戏本的两款新配置，售价如下：

13代酷睿 i9-13950HX + 140W 满血 RTX4060：首发 9699 元

13代酷睿 i7-13700HX + 175W 满血 RTX4080：首发 13498 元

IT之家附微泰坦 GP68 HX 游戏本新配置介绍如下：

官方表示，相比于泰坦 GP68 HX 首发的 i9-13950HX + RTX4080 双双拉满的配置，本次两个新品配置，主要就是 CPU、显卡的一个差异化匹配，满足不同用户需求。

参数方面，第一款采用 13代酷睿 i9-13950HX，拥有 24 核心 32 线程的霸气核心数量，显卡搭配主流 RTX4060，整机双烤性能可达 195W。

第二款搭载 13代酷睿 i7-13700HX，16 核心 24 线程，显卡则匹配了更高端的 175W 满血 RTX4080，12GB 显存，双烤性能来到 230W。

该系列笔记本采用微星酷寒散热系统：双风扇 6 热管的规格，相比前代细节上进一步优化，CPU、GPU 还有共享导管技术，从而可以在不同工况下更好的平衡整机温度。

屏幕方面，泰坦 GP68 HX 则标配了一张符合身价的 16 英寸、2.5K 240Hz 广色域釉月屏，兼顾高刷、高分辨率的同时，100% DCI-P3 色域不仅带来更加绚丽的画面。

键盘外设方面，泰坦 GP68 HX 则采用了赛睿单键 RGB 背光键盘，可自定义的 RGB 灯效模式，搭配半透明设计的 WASD 游戏按键。

其他方面，这款笔记本配备高速 DDR5 内存 + PCI-E 4.0 高速固态，双 M.2 接口，其中一条支持 PCI-E 5.0 协议。另外，这款笔记本配备了一块 90Whr 大容量电池。

接口如下所示：

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