万佳安发布“行业首创”小值带屏智能看护摄像机 Q45

IT之家 8 月 11 日消息，据万佳安智生活官方公众号表示，万佳安日前联动中国移动和家亲，发布了小值带屏智能看护摄像机 Q45，官方表示，该摄像机系“行业首创”，为“业内首款带屏云台摄像机”，可实现“带屏面对面，沟通心相连”的沟通体验。

▲ 图源 万佳安智生活官方公众号

IT之家经过查询得知，该“带屏智能看护摄像机 Q45”采用了 1.44 英寸屏幕，分辨率为 240x240，官方没有披露该屏幕的更多数据，但从实拍图看来“可视角度有一定提升空间”。

▲ 图源 电商平台评价

而在摄像模组部分，该摄像机采用 400 万像素，分辨率为 1600x2500，支持红外夜视，内置芯片能够实现“AI 跟踪”、“AI 降噪”等功能，官方表示，该摄像机能够“让宝宝常在看护视线里，还能通过异常警报记录，随时发现陌生人进入家中”。

▲ 图源 万佳安智生活官方公众号

其他方面，该摄像头旋转角度为 340 度，上下倾斜角度为 45 度，具备麦克风和扬声器，能够实现“双向视频”和“实时语音”，同时联动摄像模组，从而实现“追踪跟拍功能”。

目前该看护摄像机已经上架电商平台，售价为 399 元（30 天循环录像款，官方没有披露内存卡容量大小），而不含内存卡的版本为 339 元。

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