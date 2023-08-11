双飞燕推出第三代“光轴轻音版”B980 外星球机械键盘

IT之家 8 月 11 日消息，据 A4TECH 雙飛燕官方公众号表示，双飞燕日前推出第三代“光轴轻音版”B980 外星球机械键盘，官方宣称，该键盘的主要特色是采用了“LK 光轴技术”，“特色音量调节”、“耐磨双色键帽”，并可实现 1000 Hz 传输、0.2ms 响应速度。

▲ 图源 A4TECH 雙飛燕官方公众号

IT之家经过查询得知，该键盘采用名为“Light Strike（轻音版）”的第三代轻音“光轴”，寿命为 1 亿次，并利用“红外光学”实现了 0.2ms 按键“急速”响应。官方表示，该 LK 天平光轴技术，利用平衡杠控制按键的直上直下运动，令“触发更快更准”。

▲ 图源 A4TECH 雙飛燕官方公众号

官方同时表示，该键盘拥有 3 段背光灯效，可以通过热键切换，同时还具有一枚特色“音量控制滚轮”，采用铝合金设计，能够无极调节音量变化，配合键盘搭载的“静音键”，可以立刻实现无声场景。

▲ 图源 A4TECH 雙飛燕官方公众号

键帽部分，该键盘采用了双层注塑键帽，官方声称，“该键帽系一次成型，字符更耐磨，长期使用不打油”，官方还额外赠送 24 颗 PBT 游戏专用键帽，玩家可以自行进行替换。

▲ 图源 A4TECH 雙飛燕官方公众号

该键盘目前还未上架电商，官方暂时没有公布相应价格信息，感兴趣的小伙伴们还需要一段时间才能获悉更多消息。

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