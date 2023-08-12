英伟达 RTX 50 GPU 命名曝光：GB202 - GB207

IT之家 8 月 12 日消息，据 VideoCardz 消息，英伟达新一代 RTX 50 系列显卡所搭载的 GPU 的命名已经曝光，包括 GB202、GB203、GB205、 GB206 和 GB207，没有 GB204。

英伟达将原来的 04 级 GPU 换为了 05 级，这可能与英伟达新的市场定位战略有关。

英伟达当前的 RTX 40 系列显卡所采用的 GPU 为 AD10x 系列，包括 AD102（18432 CUDA）、AD103（10752 CUDA）、AD104（7680 CUDA）、AD106（4608 CUDA）和 AD107（3072 CUDA）。

据 IT 之家此前报道，爆料人 Kopite7kimi 称其英伟达新一代旗舰游戏 GPU 型号将支持 512bit 位宽的显存。三星现已经宣布其 GDDR7 显存可达 32 Gbps 速度，配合 512bit 位宽即可实现 2 TB / s 的带宽。

英伟达新一代 GPU 预计将在 2025 年才会发布。

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