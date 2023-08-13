福耀科技大学首届“领导班子”定了：曹德旺任理事长，校长是科学家

IT之家 8 月 13 日消息，8 月 11 日，福州市福耀高等研究院官方公众号消息称，福耀科技大学（筹）第一届理事会第一次会议已召开，并选举产生新的领导班子。经理事会投票选举：曹德旺当选理事长，王恩哥当选副理事长，聘任张福利为秘书长。同时会议决定聘请中国科学院梅宏院士为福州市福耀高等研究院 / 福耀科技大学（筹）校长。

图源：福州市福耀高等研究院官方公众号

曹德旺表示，这次首届理事会决定福耀科技大学的未来走势，其意义深远。他认为教育是一门事业，不是产业，这所大学为民办公助，建设资金由河仁基金会出资，大学用地由福州市高新区提供，目标是要为国家培养出卓越的工程师、科学家与企业家，探索出一条创新型教育之路。

据百度百科介绍，1980 年，17 岁的梅宏考入南京航空航天大学计算机应用专业，先后获得学士学位、硕士学位；1987 年硕士毕业后留校工作；1989 年进入上海交通大学，攻读计算机软件专业博士；1992 年博士毕业后进入北京大学计算机科学技术系，进行博士后研究工作，同时在北京大学任教，先后担任讲师、副研究员、教授、博士生导师；1997 年获得霍英东基金青年教师奖（研究类）；1998 年获得中国博士后科学基金会“国氏”博士后奖；1999 年作为访问科学家，前往美国贝尔实验室学习；2001 年获得国家杰出青年科学基金资助；2003 年担任北京大学信息科学技术学院软件所所长；2006 年担任北京大学信息科学技术学院院长兼软件所所长；2011 年当选中国科学院院士；2013 年担任上海交通大学党委常委、副校长，同年当选为发展中国家科学院院士；2014 年当选国际电机电子工程学会会士；2016 年 7 月担任北京理工大学党委常委、副校长；2018 年 9 月任北京理工大学党委常委、常务副校长。2019 年 7 月，任军事科学院副院长；2023 年 8 月，担任福州市福耀高等研究院 / 福耀科技大学（筹）校长。

梅宏研究工作主要涉及软件工程及软件开发环境、软件复用及软件构件技术、（分布）对象技术、软件工业化生产技术及支持系统、新型程序设计语言等。他针对开放网络环境下软件动态适应和在线演化两个核心难题，提出基于微内核的中间件构件化体系结构和基于容器的构件在线组装机制，建立了构件化的软件中间件技术体系与框架。提出基于软件体系结构（SA）的构件化软件开发方法 ABC，拓展 SA 到软件全生命周期，实现了对系统级结构复杂性和一致性的有效控制。

IT之家此前报道，福耀科技大学是由曹德旺创办的河仁慈善基金会首期捐资 100 亿元，以民办公助的形式与福州市政府合作创办的一所大学。曹德旺此前表示，学校坚持以理工科研究型大学定位，设材料科学与工程、计算机科学与技术、机械与智能制造、车辆与交通、环境与生态、经济与管理以及基础教学部等七个学院 (部)。福耀科技大学校园基建已经于 2022 年 5 月开始。学校计划在 2023 年第二季度开始着手组建校管理团队，学校获批后，2024 年启动招生开学。

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