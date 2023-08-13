霸王龙可能是个胆小鬼，恐龙霸主的人设崩塌了？

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在很多人看来，霸王龙应该是恐龙时代最强大的猎手，是力量的象征。特别是雷克斯霸王龙，从它的拉丁学名 Tyrannosaurus rex 就能看出来，rex 在拉丁语中是君主的意思。因此，雷克斯霸王龙又叫君主霸王龙，也就是说，它是恐龙时代的君主。不过，近期的一些研究发现，雷克斯霸王龙可能没有我们想象的那般强大，甚至它们还是个胆小鬼。

文 | 诺亚・利奇（Noa Leach）

译 | 恺希

编 | 赵佳明

部分改编自《科学焦点》2023.09 期

现在，电影《巨齿鲨 2》正在热映。电影中，不可一世的雷克斯霸王龙出现在一片海滩上。刚刚还在海滩活动的远古动物们都逃得不知所踪。可是，令人不可相信的一幕出现了：一只体形庞大的巨齿鲨，长着血盆大口冲上海滩，一口咬断了雷克斯霸王龙的脖子。这位恐龙时代的霸主似乎毫无还手之力。

霸王龙可能是个胆小鬼

在纪录片《史前星球 2》中，也有类似的场景。在 6600 多万年前的北美海滩上，由于风神翼龙的到来，雷克斯霸王龙抛下一只巨型蜥脚类恐龙的尸体，逃走了。这是英国古生物学家达伦・奈什（Darren Naish）最喜欢的场景。奈什是这部纪录片的首席科学顾问，他向《科学焦点》解释了其中的科学奥秘。

“当然，几乎所有人都认为雷克斯霸王龙是顶级捕食者。它们简直就是一台势不可挡的杀戮机器，具有强大咬合力的下颌能把其他任何东西都咬成两半，”奈什说，“但捕食者并不会这么做。”

“捕食者都会尽量去做一些让自己少受伤和死亡风险很小的事情。这样，它们会非常保守，甚至是个胆小鬼，因为为了一口吃的而刺伤眼睛，太不值得了。”奈什补充道。

为什么霸王龙这么怂？

也许，有的朋友会问：“当两个强大的顶级掠食者争夺同一猎物时，为什么霸王龙会这么怂？”关于这些问题，在奈什最新参与的研究中，都能找到答案。

要想回答这个问题，首先我们来看看风神翼龙的外貌。根据 2008 年发表的一项研究，风神翼龙的身体狭窄，躯干上有着 9 米长的可折叠的翅膀，这使它们成为强大且能飞行的陆地捕食者。

在 2015 年的一项研究中，科学家研究了，当风神翼龙与其他大型捕食者竞争猎物时，这样的体形意味着什么。例如，当风神翼龙与雷克斯霸王龙像前面描述的那样在海滩相遇时，这样的体形对于雷克斯霸王龙有怎样的影响。

“他们各有长处，也有各自的弱点，”奈什说，“但我们认为，面对风神翼龙这样如此高大的竞争者，雷克斯霸王龙会三思而后行。毕竟对方的庞大体形对于雷克斯霸王龙来说，也没有十足的胜算。”

霸王龙没有想象中那么强

由此我们可以看出，霸王龙十分谨慎，面对强敌也会考虑“投入产出比”，在心里算一笔账。因此可以说，其实霸王龙也没有我们想象中的那么强大。

霸王龙集群狩猎？

2014 年，科学家在美国犹他州的大楼梯-埃斯卡兰特国家纪念地 (Grand Staircase-Escalante National Monument) 挖掘出一群奇怪的霸王龙遗骸化石，这些化石证明了霸王龙可能是群居生活的。

我们已经知道，现生动物中的狼、恐龙中的伶盗龙都是群居生活，集群狩猎的。之所以这样，是因为它们力量弱小，如果单独猎食，很可能无法维持生活，因此才集群狩猎，用集体的力量弥补个体力量的不足。过去科学家普遍认为，霸王龙力量强大，通常独居，单独猎食，但现在关于霸王龙可能群居生活的证据表明，霸王龙可能并没有那么强大，足以营独居生活，单独猎食。

霸王龙的视力并不好

霸王龙的颅骨模型。从图中，我们可以看出，在霸王龙的颅骨中，眼窝仅占很小的空间。（图片来源：Pixabay）

过去我们认为，霸王龙拥有极好的视力，这也是它们成为恐龙时代霸主的一个因素。但是，近期的发现似乎动摇了这一观点。在 2022 年发表于《通讯・生物学》（Communication Biology）的一项研究中，科学家发现，为了获得更大的咬合力，雷克斯霸王龙演化出了更狭窄的眼窝。

霸王龙是食腐动物？

你没有看错，霸王龙可能是一类食腐动物。早在 2003 年，美国古生物学家杰克・霍纳（John R. “Jack“” Horner）就指出，霸王龙根本不是猎食高手，而是食腐动物，以其他恐龙的尸体为食。这样的观点与公众对霸王龙的印象简直相去甚远，不过在 2021 年一项发表于《英国皇家学会学报 B-生物科学》（Proceedings Of The Royal Society B-biological Sciences）的研究中，科学家认为霸王龙仍是出色的猎食者。

支持霸王龙是食腐动物的科学家认为，霸王龙体形巨大，但仅仅依靠两条腿移动，必然移动速度不快。2010 年，《动物形态学》（Zoomorphology）刊登了一项研究。研究表明，幼年霸王龙的秒速可达 20 米，而成年霸王龙的秒速可能只有 5～11 米。除了速度慢，霸王龙的反应还很迟钝，做 45 度转弯需要 2 秒钟。而人类完成 45 度转身，仅需 1/20 秒。此外，霸王龙的前肢短小，既不能保持身体平衡，也不适合捕猎，因此它们觉得这些身体特征就决定了霸王龙不是擅长捕猎的猎食者。

据推测，霸王龙的捕食方式可能与科莫多巨蜥类似。霸王龙会潜藏起来，悄悄跟在受伤猎物的身后，待猎物体力耗尽，它们再冲出将猎物吃掉。

看了这些，你心中的霸王龙形象有没有什么改变呢？你认为霸王龙还是出色的猎食者，还称得上恐龙时代的霸主吗？欢迎在评论区告诉我们你的看法。

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