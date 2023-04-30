恐龙农场模拟游戏《Paleo Pines》上架 Steam，秋季发售支持中文

IT之家 4 月 30 日消息，由 Italic Pig 开发、Modus Games 发行的恐龙农场模拟游戏《Paleo Pines》将于今年秋季发售，登陆 PS5、Xbox Series S / X、PS4、Xbox One、Switch 和 Steam 平台，目前已上架 Steam，支持中文。感兴趣的用户点此进入商店页面。

IT之家附游戏简介：

欢迎来到 Paleo Pines，这是一个迷人的岛屿，以其友好的恐龙，古怪的岛民和神秘的历史而闻名。这里的生物进化路线与众不同，创造出了一个人类和恐龙和谐共处的世界！ 与您的恐龙同伴 Lucky 一起出发，解开这座岛背后的谜团，并结识新的恐龙。当地居民对你的到来是既欢迎又好奇，可以助你一臂之力完成任务（而且可能会分派给你更多的任务！）。与 Lucky 一起种植庄稼，帮助当地村民，结识可爱的恐龙，并发掘这座岛失落的历史，从而建立舒适的恐龙保护区。

游戏内容：

踏上你的恐龙探索之旅

你见证了恐龙朋友 Lucky 的整个孵化过程，与她一起踏上一场充满活力的冒险之旅。她是最后一只恐龙吗？其他的副栉龙都失踪了，就由你和 Lucky 来找出它们的下落。探索 Paleo Pines 这个迷人的岛屿，这里到住着友好的岛民，并且有着诸多不为人知的角落等待探索。你将在这里建设新家，结识朋友，解开岛上失落的历史。做好准备，与你值得信赖的坐骑 Lucky 一起在这座岛上展开一场令人心旷神怡的发现之旅！

创建舒适的恐龙保护区

你可以在岛上探索副栉龙的同时建立你的大本营。你可以通过建设 Paleo Pines 来彰显你的个性和创造力；建造各具特色的牧场！你可以选择是否建造方形圈舍（尽管当地人可能对此有话要说！）。使用装饰物来建造一个浪漫的花园，给你的牧场营造一个舒适的林地氛围，或者让一排排的耕地满是辛勤劳作的农夫。此外，你还可以使用各种功能来根据喜好自定义自己的角色，用在各个区域找到的不同物品来设计多姿多彩的服装，利用衣柜中的服饰改变你的造型！

发现并结识恐龙

Paleo Pines 是恐龙爱好者的梦中情岛！一群顽皮的恐龙漫游在野外，等着你去结识，它们将成为你牧场的好帮手。你可以用你的长笛模仿它们的叫声将它们吸引过来，然后用美味的食物和值得信赖亲密接触来搞定它们！通过建造舒适的圈舍和了解如何让它们保持快乐，你可以获得他们的信赖。恐龙四处迁徙，有些种类更是难得一见，或者只在特殊条件下才会出现，因此你会在探索这座岛的过程中发现新的种类。随着牧场的发展，你将很快为所有新朋友提供一个安全的恐龙港湾。通过查看恐龙日记，你可以了解生活在岛上的各种生物。

精通放养恐龙之道

尽情耕种，全年与你的恐龙挚友一起耕种各种农作物！先从亲手播种和浇水开始，如果获得了新朋友的信任，他们将助你实现大丰收，届时可以与当地居民进行交易。随着牧场的发展，你会了解到每种恐龙都有一种特殊的农业技能，可以帮助你完成任务。通过一点一滴的关爱和对各种细节的关注，你可以在整个 Paleo Pines 种植最优质的农产品。你和你的恐龙牧场帮手很快将成为市场的美谈！

探索迷人的风景

Paleo Pines 有大量自然美景值得你去探索，无论是 Veridian 山谷开满鲜花的旷野还是 Ariacotta 的红色峡谷。充分利用每一天，探索岛上各地郁郁葱葱的自然美景，每一处都各具魅力，都有不同的可收集物品和恐龙等待你去发现。悠闲地漫步在绿色的草地上，沿途搜寻各种野生农作物，或者跳上值得信赖的恐龙坐骑，探寻岛上不为人知的角落。你也可以停下来亲眼观看野生恐龙嬉戏互动。岛上有探不完的事物等着你去发现，有数不尽的恐龙等待你去结识！

结识迷人的社区

岛上一群古怪（且友好！）的居民迫不及待地想见到你，并帮助你完成探索。老奶奶可能看似冥顽不化，但深入了解后，你会发现她不过是刀子嘴豆腐心。在社区内建立友谊与结识各种恐龙同样重要。在你骑乘恐龙、耕种作物和探索各地的过程中，你会遇到新的角色，每个都有自己的故事、物品或问题要与你分享，都有不同的知识和认知要与你交流。通过完成任务、开辟新的区域以及拜访商店和社区中心，无论白天还是夜晚，你都可以为他们排忧解难。谁知道呢 —— 他们甚至可能会送给你一些东西来装扮你的牧场！