报告称 ChatGPT 每日成本为 70 万美元，OpenAI 可能在 2024 年破产

IT之家 8 月 13 日消息，OpenAI 可能正处于潜在的财务危机之中，据 Analytics India Magazine 的一份报告称，该公司可能在 2024 年底破产。

报告称，OpenAI 仅运行其人工智能服务 ChatGPT 每天就要花费约 70 万美元（IT之家备注：当前约 506.8 万元人民币）。OpenAI 目前正处于烧钱的状态，尽管该公司试图通过 GPT-3.5 和 GPT-4 来实现盈利，但该目前还没有能够产生足够的收入来实现收支平衡。

ChatGPT 是在 2022 年 11 月推出的，是史上增长最快的应用。但是，在刚开始时创下了用户数量的记录之后，该公司近几个月来用户参与度逐渐下降。SimilarWeb 的数据显示，到 7 月底，ChatGPT 的用户基数进一步下降。与 6 月相比，2023 年 7 月的用户基数减少了 12%，从 17 亿用户降至 15 亿用户。

此外报告称，有一些开源的大型语言模型（LLM）是可以免费使用的，并且允许被修改用于任何目的，没有任何许可问题。因此，它们可以根据组织可能有的特定用例场景进行适当地定制和调整。举例来说，Meta 与微软合作推出的 Llama 2 允许人们将该模型用于商业目的。那么，人们为什么不去使用一个容易修改的免费 Llama 2，而去选择 OpenAI 的付费、专有和受限制的版本呢？并且在某些用例中，Llama 2 比 GPT 还要好。

GPU 短缺更是让 OpenAI 雪上加霜。CEO Altman 曾表示，市场上 GPU 的短缺导致该公司无法训练进一步的模型并对其进行改进。既然该公司已经申请了 GPT-5 的商标，很明显该公司想要对其进行训练，而这反过来又导致 ChatGPT 输出质量的大幅下降。

报告称，OpenAI 目前还没有盈利。自从其开始开发 ChatGPT 以来，其亏损额在 5 月份翻了一番，达到了 5.4 亿美元。微软对 OpenAI 投资了 100 亿美元，这可能是目前支撑该公司运行的原因。但该报告称，如果 OpenAI 不能很快获得更多资金，该公司可能不得不在 2024 年底之前申请破产，以购买更多将于今年第二季度推出的 NVIDIA GPU，并开始训练他们的模型。到那时，竞争越来越激烈，亏损越来越多，用户越来越少。

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