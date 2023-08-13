日内瓦国际车展将于明年 2 月 26 日-3 月 3 日回归瑞士举办

IT之家 8 月 13 日消息，日内瓦国际车展宣布将于 2024 年 2 月 26 日-3 月 3 日回归瑞士举办，庆祝其 100 周年。主办方预计 7 天内将有 1 万名记者和 30 万名参观者参展。

IT之家从官方了解到，日内瓦车展此前每年举办一次，自 2020 年全球疫情爆发以来便一直停办。官方计划于明年 2 月 26 日-3 月 3 日在日内瓦机场附近的 Palexpo 会展中心举办展会，并修改展览概念并降低酒店费用。

日内瓦国际车展公司董事总经理桑德罗・梅斯基塔（Sandro Mesquita）向《欧洲汽车新闻》姊妹刊物《汽车周刊》表示：“日内瓦的展厅已经租用，也已付款。”

主办方为展会制定了一个新概念，以大幅降低让许多汽车公司望而却步的高额参展成本。梅斯基塔表示，我们为参展商提供预先配置的展位，因此他们不必建造自己的展位，我们称之为即来即用。“与过去相比，这些展位更小，设计也更简单。”

展会由卡塔尔旅游局赞助，公司将于今年 10 月 5 日-14 日在该国首都多哈举办汽车节。

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