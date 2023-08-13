郑州日产全新帕拉丁车型上市：2.0T 涡轮增压发动机，16.98 万-21.68 万元

IT之家 8 月 13 日消息，郑州日产全新帕拉丁车型上市，新车共推出 3 款车型：豪华型 2WD、尊享型 4WD、智享型 4WD，售价 16.98 万-21.68 万元。

IT之家从官方获悉，全新帕拉丁采用熏黑式蜂窝状中网造型，取消了镀铬装饰，换装全新的品牌 LOGO；长宽高分别为 4882/1850/1875mm，轴距为 2850mm，分体式尾灯采用镀铬饰条相连，并镶嵌“PALADIN”标识。

内饰上，新帕拉丁座舱采用“中国山水倒影”设计，拥有米 / 棕双拼配色，前风挡采用双层隔音玻璃，通过 31 处 NVH 声学降噪处理；配备 12 英寸立式悬浮豪华屏，搭载 L2 级 ADAS 智能驾驶辅助系统，支持 360 度全景影像 + 180 度底盘影像，更有 App 远程车控、15W 无线快充、AutoHold+EPB 功能。

动力上，新车搭载 2.0T 涡轮增压发动机，最大功率 168kW，峰值扭矩 360N・m，匹配采埃孚 8AT 变速器，综合工况油耗低至 9.0L / 100km；搭载全新一代专业级分时四驱系统，采用“电控前后差速锁 + 分动中央锁”的三把锁设计，支持运动、ECO、雪地、沙地、泥地等 7 种全地形驾控模式。

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