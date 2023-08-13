总投资 50 亿元，赣锋锂电年产 10GWh 储能项目开工

IT之家 8 月 13 日消息，东莞 2023 年第三批重大项目已于 8 月 10 日上午动工，今年第三季度全市共有 78 个重大项目动工建设，总投资 616.7 亿元。

据介绍，，其中包括赣锋锂电（东莞）年产 10Gwh 新型锂电池及储能总部项目、吉瓦森林（清溪）智能科技产业项目（一期）、广东佰仕通数字能源项目等产业工程项目 59 个，总计投资 559.3 亿元。

官方公告表明，赣锋锂电（东莞）年产 10Gwh 新型锂电池及储能总部项目由东莞赣锋电子有限公司出资建设，项目建成后预计年产电芯 10GWh，轻型动力 PACK3GWh，户外便携储能 PACK2GWh，户用储能、工商业储能系统 PACK5GWh。

IT之家查询发现，该公司是江西赣锋锂电科技股份有限公司的全资子公司，主要从事研发生产磷酸铁锂、半固态电芯、轻型动力电池、户外便携储能电源、户用储能、工商业储能系统等。

赣锋锂业是我国锂生态企业龙头，是我国锂行业首家“A+H”股上市公司，目前已形成“锂矿资源开发、锂盐深加工、金属锂冶炼、锂电池制造及锂电池回收”五大业务板块。

目前，赣锋已分别在江西新余、浙江宁波、江苏苏州、广东惠州、重庆、湖北襄阳、内蒙呼和浩特等地布局，建设了多个研发与生产基地。

公告显示，该项目用地面积约 325.5 亩，建筑面积约 39.5 万平方米，建设周期 2023 年 —2025 年。

官方还表示，未来这个投资规模达 50 亿元的东莞项目，将成为赣锋锂电储能板块总部、赣锋新型储能电池研发中心及生产基地，同时成为赣锋锂电面向海外市场营销的展示窗口和营销服务中心，建成后产值可达 110 亿元。

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