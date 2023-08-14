传音首款竖向折叠屏手机渲染图曝光：圆形背屏瞩目，天玑 8050 处理器

IT之家 8 月 14 日消息，今年早些时候，传音凭借 Phantom V Fold 手机首次进入折叠屏市场，引发网友热议。现在，该品牌计划推出一款名为 Phantom V Flip 的中端翻盖折叠屏手机。

▲ 传音 Phantom V Fold，图源传音官网

Paras Guglani 提供的渲染图显示，与传统的相机和显示器分离不同，传音选择将该产品的背屏集成到相机模组当中，屏幕周边由镜头环绕，整体辨识度可以说非常高。该设备将提供三种颜色选项：黑色，白色以及紫色。

▲ 传音 Phantom V Flip，图源 Newzonly

据外媒 Newzonly 报道，Phantom V Flip 手机将配备 6.9 英寸 AMOLED 内屏以及 1.32 英寸 AMOLED 外屏，屏幕分辨率分别为 2640×1080 和 466×466。该设备将配备联发科天玑 8050 处理器，提供 8GB 的 RAM 和 256GB 的存储空间，后置镜头为 6400 万像素和 1300 万像素，前置镜头为 3200 万像素。

其他方面，Phantom V Flip 手机机身内置 1165 mAh 和 2735 mAh 两块电池组成，总电池容量在 3900 mAh 左右。

截至IT之家发文，传音 Phantom V Flip 手机的发布日期暂未公布。

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