中兴 F50 随身 Wi-Fi 开售：支持 5G 双模连接，首销价 529 元

IT之家 8 月 14 日消息，中兴 F50 随身 Wi-Fi 今日开售，支持 5G 双模连接，首销价 529 元。

中兴 F50 采用超薄机身设计，三围尺寸为 78.mm*62.8mm*10.3mm，重量约 50g。这款产品具有 5G 双模、精致小巧、多设备连接支持等特点。

IT之家整理中兴 F50 5G 随身 WiFi 规格如下：

中兴 F50 支持 SA+NSA 网络环境和 Sub-6GHZ 频段，峰值速率 DL 1.6 Gb / S, UL225 Mb / s；支持多种供电方式，即插即用，通过 USB 3.0 Type-C 接口数据线连接笔记本高速上网，或者连接充电头、车载、充电宝等提供 Wi-Fi 热点。

中兴 F50 支持 2X2 Wi-Fi 5，2.4G / 5G 双频可选；内置 8 核处理器，支持 10 台设备连接。此外，这款产品还可作为 TF 读卡器使用。

此外，中兴 F50 5G 套餐卡 2.0 提供单月套餐、月固定套餐和长周期套餐以及叠加包等多种规格，其中 1500G 流量包月 99 元、1500G 长周期年包 499 元。

据悉，该套餐为全国流量，电信网络支持 SA / NSA 双模 5G 网络，最大下载速率为 500Mbps。

中兴 F50 还提供移动月享 1000G（5G 定制版）套餐，类型为年包，包年每月 100G 价格为 399 元；1000G 为 699 元。

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