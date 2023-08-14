小米米家推出智能按摩椅：17+N 套按摩模式，众筹价 6999 元

IT之家 8 月 14 日消息，小米有品于近日上架一款米家智能按摩椅，众筹价 6999 元，8 月 16 日 10 点开启众筹。

IT之家从商品页面获知，米家智能按摩椅搭载智能 4D 机芯，按摩曲臂能实现上下、左右、前后伸展，内置压力传感器，实时读取按摩部位受力反馈值并及时调整机芯臂探出行程，给予舒适的按摩力度。

米家智能按摩椅还采用精密压力感应技术，搭配霍尔肩位检测，精准描画出用户身体曲线；采用 V 型机芯结构，上下摆臂交替弹出，模拟 4 手同时按摩体验，搭配 6 大按摩手法和多挡力度、速度调节。

米家智能按摩椅支持 17+N 套按摩模式，其中包括出厂设备端预置 4 套，App 精选 5 套、云端模式 6 套以及自编模式 3 套。除了固有模式外，用户还可以通过米家 App 进行云端模式下载体验以及个性化 DIY。

此外，该产品还配备肩部、双手、腿足三处气囊覆盖，气囊伴随按摩进行充放，提供“气浪式包裹挤压按摩”，足底还提供了滚轮揉搓。支持一键零重力模式，用户可体验悬浮无压按摩。

智能化方面，米家智能按摩椅支持小爱同学和米家 App 双重控制，配置无线手控器，可快速开关按摩椅及调节按摩力度等，该产品还支持 NFC 一触即连、智能用户识别等。

IT之家附众筹链接：米家智能按摩椅

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