电影《消失的她》密钥再次延期至 9 月 21 日，累计已取得 35.19 亿票房

IT之家 8 月 14 日消息，据中影数字电影发展（北京）有限公司今日公告，全国各大院线公司将于 8 月 22 日起延长影片《消失的她》的发行放映时间。此次延期涉及全国范围内全部版本，放映时间截至 2023 年 9 月 21 日，公映密钥延期至 9 月 21 日 23 时 59 分。

这也是继上月官宣密钥延期至 8 月 21 日之后，该片的第二次官宣延期。

据猫眼专业版数据显示，截至发稿，影片《消失的她》上映 54 天，累计取得 35.19 亿票房，今日取得票房 23. 37 万。

《消失的她》由崔睿、刘翔执导，朱一龙、倪妮、文咏珊领衔主演，杜江特邀主演的悬疑犯罪片，改编自前苏联电影《为单身汉设下的陷阱》。IT之家附影片简介如下：

何非（朱一龙 饰）的妻子李木子在结婚周年旅行中离奇消失，在何非苦寻无果之时妻子（文咏珊 饰）再次现身，何非却坚持眼前的陌生女人并非妻子，妻子拿出了身份证明进行自证，夫妻二人似乎都有不可告人的秘密，随着金牌律师陈麦（倪妮 饰）介入到这起离奇案件中，更多的谜团慢慢浮现……

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。