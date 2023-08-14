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首页 > 游戏之家>游戏快报

领英消息闹乌龙，官方澄清游戏《无主之地 4》推出传闻

2023/8/14 17:53:46 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 14 日消息，近日有玩家在配音演员 Angie Jho Lee 的领英信息中看到了《无主之地 4》相关信息，随后该消息迅速在网上传开。

不过据外媒 Gamespot 报道，Gearbox 的发言人对其澄清“这是个误会”，据悉 Lee 只是即将推出的“游戏改动画”流媒体剧集《无主之地：EchoVision Live》 的配音演员，Angie Jho Lee 错误在领英中将自己的信息标注为《无主之地 4》

▲ 图源 Angie Jho Lee 的参与信息页

▲ 图源 Angie Jho Lee 的参与信息页

Gearbox 联合创始人 Randy Pitchford 曾在 2021 年招募过开发人员来从事《无主之地》的相关工作，自从 2021 年 Gearbox 被 Embracer Entertainment 收购以来，该系列也十分活跃，而《无主之地 4》的传闻也是在此时逐渐浮出水面。

▲ 《无主之地：EchoVision Live》官方海报

IT之家经过查询得知，《无主之地：EchoVision Live》剧集之前在圣迭戈国际动漫展宣布，除了这部流媒体剧集外，无主之地还将推出一部同名电影，该片在 2021 年 4 月启动了拍摄工作，并在 2 个月后宣布杀青。今年 6 月，《无主之地》再次宣布杀青，狮门影业对影片的描述为“忠于原作，并添加了一些细节。”

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关键词：无主之地

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