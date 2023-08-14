微软承认 Win10 KB5028244 更新存在 Bug，ClickOnce 应用会显示“未安装”

IT之家 8 月 14 日消息，微软之前发布了最新的 KB5028244 月度 C 版本非安全更新，然而此次更新带来了许多问题，例如与 UWP 和 Win32、BitLocker、打印机等相关的问题。

微软现确认，该版本存在一个影响视频编解码器的重大错误，而且 Windows 11 也受到了影响。除此之外，该版本中还存在一种导致 ClickOnce 应用无法正常使用的 Bug。

IT之家注：微软 ClickOnce 是一种软件部署技术，是一种可基于 Windows 的自更新应用程序，这些应用可通过最低程度的用户交互来安装和运行，主要解决 C / S 软件版本更新后所有客户端都要重新安装的问题。

据介绍，在安装 KB5028244 后（19045.3271），当你打开基于 ClickOnce 部署的应用程序时可能会提示安装，即使 ClickOnce 应用程序已成功安装并标记为“受信任”也是如此。

微软表示，要暂时解决该问题， 可卸载受影响的 ClickOnce 应用程序并再次重新安装该应用。

此外，这一问题也可以通过使用已知问题回滚 (KIR) 得到解决，但这种方案可能需要 24 小时才能应用到消费者设备和非托管企业设备。

微软还提到，对于已安装受影响更新并遇到此问题的企业管理设备可以通过安装和配置特殊组策略来解决。

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