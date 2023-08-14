定位百万级超跑，广汽埃安昊铂 Hyper SSR 完成工信部申报：最高车速可达 251km/h

IT之家 8 月 14 日消息，去年年底，广汽埃安先是发布了全新高端品牌“Hyper 昊铂”，紧接着便展示了号称“中国第一超跑”的 Hyper SSR，基础版 128.6 万元，Ultimate 赛道版为 168.6 万元。

目前这款新车已经通过了工信部申报，共有橙、白、银、蓝、绿以及黄色六种车身颜色可选，预计会在近期公布更多信息。

工信部数据显示，这款车长宽高分别为 4556×1988×1230mm，轴距 2650mm，整备质量 1990kg，轮胎规格采用了 245/35ZR20,305/30ZR20，前轮距为 1680mm，后轮距 1687mm。

该车型前轴搭载一台额定功率 70kW、峰值功率 320kW 永磁同步电机，后轴搭载两台永磁同步电机，其中后左驱动电机额定功率为 60kW，峰值功率 260kW，后右驱动电机额定功率 70kW，峰值功率 320kW。

它配备了广汽乘用车有限公司的总成、中创新航科技集团股份有限公司的单体三元锂离子电池。此外，它的前悬后悬分别为 1025/881mm，最高车速可达 251km/h。

外观方面，Hyper SSR 采用扁平化设计理念打造，前脸紧凑有型，两侧细长的前大灯呈“L”形设计，分段式 LED 灯带增加了辨识度。下方前包围设计了大面积散热口，增强了前脸的运动感。

Hyper SSR 侧面线条流畅，门板上外凸的腰线提升了立体感。IT之家注意到，该车还使用了夸张造型的轮辋，使侧面更加饱满。

其他方面，这款车型还可以选配单色车身、高光车顶、车门雷达、不同色尾翼、带纹路车顶、带纹路发罩、前装饰件、后装饰件、侧裙、外饰板，还有不同轮毂和装饰盖。

埃安之前展示了 Hyper SSR 的赛道测试成绩，这款车已经能实地跑出 2.3 秒的百公里成绩，而官方公布 0-100 公里 / 小时加速时间仅为 1.9 秒。

除了 Hyper SSR、Hyper GT 外，昊铂还将推出一款对标特斯拉 Model Y 的 SUV，后续还将推出一款六座、七座的纯电车型。

参考官方公布的海报，Hyper SSR 内饰设计简洁大方，配备 14.6 英寸悬浮式中控屏幕以及 8.8 英寸液晶仪表盘，并在六边形方向盘上加入碳纤维材料，并采用拨杆式电子换挡机构。

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