起亚 EV5 车型通过工信部申报，正式引入国内市场

IT之家 8 月 14 日消息，悦达起亚将于今年下半年推出两款新车：一款是已经开启盲订、8 月上市的纯电轿跑 EV6，另一款即是此前已在上海车展亮相的中型纯电 SUV EV5，将在 11 月正式上市。

国产版起亚 EV5 现已完成工信部申报。新车尺寸为 4615*1875*1715mm，轴距 2750mm，搭载比亚迪弗迪磷酸铁锂电池和 160kW 的纬湃电机，或将沿用海外版的 800V 平台。

其他方面，这款车型前悬采用 了麦弗逊式独立悬架，后悬为多连杆独立悬架，制动系统为液压制动，电动助力转向。

IT之家注意到，起亚 EV5 国产车型可选装不同式样轮圈、前大灯、前位灯、前摄像头、迎宾灯、后组合灯、全景天窗、行李架、外后视镜带摄像头、侧面装饰板、门窗饰板、立柱饰板。

起亚 EV5 采用了起亚全新的设计风格，设计灵感与 EV6 一样来源于“对立统一”的理念，整车线条平直锋利。

新车采用了对开门设计，座椅、车内门板采用了海藻提取物、回收塑料等多种环保材质，前排后排的右侧座位支持 90 度旋转。

参考海外版车型，新车最大续航里程将超过 700 公里，还将提供 V2L 对外放电功能。

根据起亚官方介绍，起亚 EV5 号称是一款“专为中国用户量身打造，同时是悦达起亚首款在中国生产、中国首发上市的全球车型”。

从今年起，起亚将在中国每年推出至少一款基于 E-GMP 纯电平台开发的新车，到 2027 年将累计推出 6 款纯电车型，并争取在 2030 年实现纯电汽车年销 18 万辆的目标。

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