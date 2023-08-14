中国恒大在恒大汽车持股比例将摊薄至约 46.86%，完成后将不再属于非全资附属公司

IT 之家 8 月 14 日消息，中国恒大发布公告称，恒大新能源汽车与认购方（包括本公司）订立股份认购协议及抵销协议。

认购方有条件同意认购及恒大新能源汽车有条件同意配发及发行合计 54.4 亿股恒大新能源汽车新股，认购价为恒大新能源汽车股份 3.84 港元 / 股，总认购金额 208.95 亿港元。

公告称，有关认购金额将根据抵销协议条款及条件，透过完成后抵销恒大新能源汽车应付各认购方相关贷款的方式偿付。

与此同时，恒大汽车公告称，公司获得由阿联酋国家主权基金持股的上市公司 NWTN 集团首笔 5 亿美元战略投资，另有 6 亿人民币过渡资金，将自公告后 5 个工作日开始陆续到账。

官方表示：所有战投资金全部用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰 5 的正常生产和恒驰 6、7 的陆续量产。据悉，NWTN 集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口 3 万-5 万辆恒驰汽车。

中国恒大宣布：在恒大汽车持股比例将摊薄至约 46.86%，事项完成后恒大汽车将不再为非全资附属公司。IT 之家附恒大公告：

8 月 14 日，本公司、许家印、恒大新能源汽车及认购方订立了新能源汽车股份认购协议，据此，恒大新能源汽车有条件同意配发及发行，而认购方有条件同意认购认购股份，致使认购方在新能源汽车债转股及新能源汽车股份认购事项完成后，持有恒大新能源汽车因发行新新能源汽车股份而经扩大后的已发行股本总额约 27.50%（假设恒大新能源汽车的已发行股本于本公告日期至交割日期没有其他任何变动），总代价为 3,889,723,903 港元（相当于约 5 亿美元），意味着每股认购股份的认购价为 0.6297 港元。 假设新能源汽车债转股完成及紧随新能源汽车股份认购事项完成后，本集团于恒大新能源汽车的持股比例将摊薄至约 46.86%（假设恒大新能源汽车的已发行股本于本公告日期至交割日期没有其他变动），而恒大新能源汽车将不再为本公司的非全资附属公司，其财务业绩亦不再于本集团的业绩内综合入账。

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