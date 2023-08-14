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小米仿生四足机器人铁蛋 2 代公布：12 个 CyberGear 微电机、奔跑速度 1.6m/s，12999 元

2023/8/14 22:19:02 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 14 日消息，在今日晚间的 2023 雷军年度演讲直播中，除了发布手机、平板、手环等产品外，还有 One More Little Thing 环节 —— 铁蛋 2 代（CyberDog2）公布，定价 12999 元，现已在小米商城开售。

铁蛋 2 代相比前代外观更像狗，AI 自主学习模拟 3 万只机器狗并行训练，支持手势互动、语音控制、人脸识别、AIoT 联动、融合跟随避障，总算力达到了 21TOPS；搭载 12 个 CyberGear 微电机，采用 AI 自研平衡动态算法、AI 多模态融合感知决策系统，奔跑速度 1.6m/s，雷军称其“比狗更狗”。

IT之家注意到，CyberGear 微电机面向行业开售，定价 499 元。

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关键词：小米机器人铁蛋

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