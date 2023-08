小米仿生四足机器人铁蛋 2 代公布：12 个 CyberGear 微电机、奔跑速度 1.6m/s，12999 元

IT之家 8 月 14 日消息,在今日晚间的 2023 雷军年度演讲直播中,除了发布手机、平板、手环等产品外,还有 One More Little Thing 环节 —— 铁蛋 2 代(CyberDog2)公布,定价 12999 元,现已在小米商城开售。

铁蛋 2 代相比前代外观更像狗,AI 自主学习模拟 3 万只机器狗并行训练,支持手势互动、语音控制、人脸识别、AIoT 联动、融合跟随避障,总算力达到了 21TOPS;搭载 12 个 CyberGear 微电机,采用 AI 自研平衡动态算法、AI 多模态融合感知决策系统,奔跑速度 1.6m/s,雷军称其“比狗更狗”。

IT之家注意到,CyberGear 微电机面向行业开售,定价 499 元。

