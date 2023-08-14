小米公布 Redmi 12 手机售价：6+128GB 版本 999 元

IT之家 8 月 14 日消息，小米 Redmi 12 手机现已上架并开启预约，预计 8 月 16 日开售。随着雷军年度演讲的落幕，小米也正式揭晓了这款机型的定价：

6+128GB 版本 999 元

8+128GB 版本 1099 元

8+256GB 版本 1299 元

Redmi 12 手机提供冰瓷白、星岩灰两种配色，采用双面玻璃机身搭配立边设计，机身厚度为 8.17mm。

这款手机正面配备 6.79 英寸 LCD 直屏，分辨率为 2460x1080，支持 90Hz 刷新率、DC 调光、智能亮度调节等功能。

小米 Redmi 12 手机搭载骁龙 4 Gen 2 处理器（IT之家注：4nm 制程，基于 Kryo CPU, 峰值速度可达 2.2 GHz），配备 LPDDR4X 内存与 UFS 2.2 闪存，机身内置 5000mAh 电池，官方宣称“一次充满能用 1.39 天”。此外，该产品还搭载 5000 万像素后置主摄以及 200 万像素景深镜头。

其他方面，小米 Redmi 12 手机出厂预装 MIUI14 系统，提供 3.5mm 耳机孔、红外遥控、侧面指纹解锁、多功能 NFC 等功能。

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