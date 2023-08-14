微软 Bing Chat 基础设施升级已完成 99%，将引入第三方插件和“nosearch”等新功能

IT之家 8 月 14 日消息，根据 Microsoft Bing 首席执行官 Mikhail Parakhin 的说法，Bing Chat 升级已完成 99%，基本上已经可以支持上线。

▲ 图源微软官网，下同

此次升级旨在提高 Bing Chat 的速度和可靠性，并引入第三方插件和“nosearch”等新功能。IT之家注：“nosearch”功能可使用户在不使用网络信息的前提下让 Bing Chat 来回答他们的问题。

Parakhin 上周确认微软将把 Bing AI Chat 引入 Brave 和 Safari 浏览器。此外，此次升级还将为 Bing Chat 带来第三方插件。这些插件可以通过与外部服务或平台集成来扩展相关功能。

微软称，用户很快就可以在网络和移动设备上的第三方浏览器上体验新的人工智能驱动的 Bing，下一步将使 Bing 能够向更多的人展示总结答案、图像创建等价值。

微软透露，到目前为止，Bing 的世界里已经有超过 10 亿次聊天和超过 7.5 亿张图片，Edge 浏览器实现连续九个季度的增长。

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