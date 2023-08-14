微软 Win11 八月更新已修复 SSD 速度不达标问题

IT之家 8 月 14 日消息，自从今年 3 月以来就一直有用户反馈 Windows 11 存在 NVMe SSD 性能问题，而且后续的累积更新也没有改善，部分用户称其 SSD 速度降低了 50% 以上。

虽然微软从未承认过这个问题，但根据 Windows Latest 用户的反馈，这一问题已于最新更新后得到解决。IT之家提醒，以下是受影响的 Windows 更新列表：

KB5028185 - 2023 年 7 月周二补丁更新（强制更新）。

KB5027303 - 2023 年 6 月可选更新。

KB5027231 - 2023 年 6 月周二补丁更新（强制更新）。

KB5026372 - 2023 年 5 月周二补丁更新（强制更新）。

KB5025239 - 2023 年 4 月周二补丁更新（强制更新）。

KB5023778 - 2023 年 3 月周二补丁更新 - 此次更新之后首次反馈了这一问题，而 KB5023706 也受到影响。

同期 Windows 11 预览版。

自 2023 年 3 月的 KB5023778 更新以来，经常会有用户来反馈 SSD 的性能问题，而大量用户现反馈成 Win11 在最新一次更新之后已经出现了大幅好转的现象。

一位用户表示，“在 DevOps 的世界里，I / O 性能是至关重要的。自 3 月份的更新以来，就像是开着一辆燃油堵塞的运动车。最近八月的更新为我们解决了 NVMe SSD 的问题，但也让我们看到了微软需要改进其质量保证流程的必要性。另外，感谢你们跟踪这个问题给我们，Mayank”。

另一位用户告诉 Windows Latest，“我管理着一组设备，自 3 月份的更新以来就出现了明显的 SSD 异常缓慢问题。我不得不临时寻找第三方解决方案来保持事情的进展。现在，随着八月的更新已经全面部署，我看到我们设备上的磁盘性能一致。感谢这个修复程序，但这提醒了我们在推出任何软件更新之前进行彻底的测试是多么重要”。

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