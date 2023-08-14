暴雪游戏《守望先锋 2》Steam 差评数破 10 万，简体中文约占 63%

IT之家 8 月 14 日消息，暴雪热门游戏《守望先锋 2》已于 8 月 11 日 正式上线 Steam，用户可免费下载游玩，支持简体中文字幕 / 配音。

据 Steam 页面显示，这款游戏目前评价数已经达到了 118347 条，其中好评 10922 条、差评 107425 条，好评率仅占 9%；而 Steam 筛选结果显示，有 73977 条评价语言为简体中文，约占总数的 63% 。

与铺天盖地差评相反的是，目前本作的 Steam 在线人数仍超 6 万人。从 SteamDB 数据来看，本作目前位列 Steam 热玩榜第 15 名。

如果只看历史最高在线人数与 24 小时内在线人数对比的话，玩家留存率在 82% 左右，但考虑到新玩家的加入实际上应该低于这一数字。

作为对比，《三国杀》截至IT之家发稿在 Steam 上评论数为 30965 条，但好评率仅有 11%，评级同样是“差评如潮”。

《守望先锋 2》是一款由暴雪娱乐开发的多人第一人称射击游戏，是《守望先锋》的续作，游戏于 2021 年 11 月 20 日在全球发售，支持跨平台联机和进度共享免费玩家可以体验游戏的 PvP 模式，包括 5v5 的推进、控制、混合和死斗等，以及全新的英雄、地图和游戏机制。

此外，付费玩家还可以解锁游戏的 PvE 模式，包括智械入侵和英雄任务等，以及更多的自定义选项和奖励；游戏的故事发生在《守望先锋》的几年后，讲述了守望先锋组织重组后与零度象限智械军团的对抗，以及各个英雄的个人经历和成长，游戏的画面和音效都有大幅提升，更加逼真和细腻。

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