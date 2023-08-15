AYN Odin 2 游戏掌机将配备骁龙 8 Gen 2 芯片，售价 299 美元起

IT之家 8 月 15 日消息，近年来游戏掌机已经逐渐普及，市面上已经出现一些令人印象深刻的产品，例如 Steam Deck、华硕 ROG Ally 等。现在 AYN 公布了 Odin 2 游戏掌机，确认搭载骁龙 8 Gen 2 芯片。

▲ 预热截图

相比于搭载 AMD 或英特尔处理器的 Windows 掌机，AYN Odin 2 的起售价更加友好，8GB+256GB 版售价 299 美元（IT之家备注：当前约 2171 元人民币），并且提供 12GB+256GB 版和 16GB+512GB 版，满足不同用户的需求。另外，在此前的预热中，AYN Odin 2 已经确认搭载 6 英寸显示屏。

▲ 预热截图

目前，AYN Odin 2 的具体配置以及上市时间还未知，大家可以参考一下上一代产品。

AYN 曾于 2021 年推出首款 Odin 系列游戏掌机，分为 Odin Pro、Odin Base、Odin Lite 三个版本。以 Pro 款为例，该产品配备骁龙 845 芯片，提供 8GB+128GB / 256GB 两个版本，电池容量为 6600mAh，有 USB-C+HDMI 两个视频输出接口，支持 WiFi-5。此外，该产品配备 5.98 英寸 60Hz LCD 显示屏，分辨率为 1920X1080，该产品配备双扬声器、支持 TF 卡扩展等。

▲ 第一代 AYN Odin，图源官网

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