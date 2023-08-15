【IT之家开箱】Redmi K60 至尊版「影青」图赏：质感无限接近小米数字旗舰

在 8 月 14 日晚间的 2023 雷军年度演讲直播中，小米 Redmi K60 至尊版手机正式发布。作为系列首款搭载 IP68 防护的机型，Redmi K60 至尊版首发价 2599 元起。

Redmi K60 至尊版拥有墨羽、影青、晴雪三款配色，厚 8.49mm，重 204g，采用一体式金属 DECO、无屏幕支架。

IT之家拿到了影青配色，现在为大家带来热乎的开箱图赏。

影青在观感上非常接近小米 13 系列的旷野绿配色，低饱和度色彩，不过前者要略微“浓厚”一些。

在玻璃背板工艺上，Redmi K60 至尊版带来了升级的陶瓷质感，就观感和触感来说，“影青”都非常接近油润的陶瓷。当然，不可避免地也会存在易沾染指纹的小问题，但可以忽略，反正你都要带壳。

Redmi K60 至尊版影像模组部分采用了一刀铣钻切金属 DECO 设计，特别是方正的镜头模组搭配低饱和度的“影青”，让这款产品多了几分小米 13 系列的韵味。

细节设计上，Redmi K60 至尊版的影像模组，模组周围有一圈钻切金属装饰圈包裹，且左右两侧均做了小斜坡。在影像模组内，两颗摄像头还有“涡轮”装饰圈。

Redmi K60 至尊版的中框依旧是塑料材质，但是磨砂喷层质感很出众，如果不看消失的天线隔断的话，还真无法判断中框到底是什么材质，所以，真没必要在这个细节上太纠结。

必须要强调的是，尽管在整体设计上，Redmi K60 至尊版并没有跳出 K60 系列的大框架，但在产品的整机精致程度上，却已经非常接近小米 13 系列。

主要原因是砍掉了屏幕的塑料支架，正面亮屏观感精致度直接拉上去了，基本可以看作是“四边等窄”了，观感非常出色。

回到正面，Redmi K60 至尊版采用了一块 6.67 英寸、1.5K 分辨率（2712＊1220）、446PPI 的 POLED (为塑料）柔性直屏，小米 13 Ultra 的同款华星 C7 发光材料。

认证和参数方面：刷新率升级 144Hz、2600nit 屏幕峰值亮度、类钻排列、支持 P3 色域、12bit 色深、Delta E≈0.37、JNCD≈0.32。以及支持 HDR Vivid 认证、HDR10＋认证、Dolby Vision 及臻享超高清认证，升级了 2880Hz 超高 PWM 调光。

Redmi K60 至尊版搭载联发科天玑 9200+ 旗舰处理器，配有 Pixelworks 逐点的 X7 独显芯片，最高 24GB LPDDR5X 内存和 1TB UFS 4.0 闪存，还搭载了全新的狂暴引擎 2.0。

影像方面，Redmi K60 至尊版后置 50MP（索尼 IMX800，OIS 光学防抖）主摄，以及 8MP 超广角 + 2MP 微距三摄，前置 20MP 居中挖孔镜头。

此外，Redmi K60 至尊版搭载了 X 轴线性马达、NFC、红外遥控、双扬声器、IP68 防尘防水、MIUI15 首批升级等，价格如下：

12GB + 256GB 首发价 2599 元

16GB + 256GB 首发价 2799 元

16GB + 512GB 首发价 2999 元

16GB + 1TB 首发价 3299 元

24GB + 1TB 首发价 3599 元（8 月 22 日单独首卖）

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