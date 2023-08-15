金士顿 IRONKEY KEYPAD 200C 硬件加密键盘闪存盘上市，可通过 PIN 码访问

IT之家 8 月 15 日消息，金士顿全新推出了一款 IRONKEY KEYPAD 200C 硬件加密键盘闪存盘，这是一款带有硬件加密功能的 USB Type-C 接口闪存盘。

据介绍，KP200C 提供了 FIPS 140-3 Level 3（即将实施）认证的安全性，拥有一个独立于操作系统的字母数字键盘，方便用户使用 PIN 进行访问。

它采用了 XTS-AES 256 位硬件加密技术，并拥有暴力破解密码攻击保护和 BadUSB 保护功能，同时配备数字签名的固件，为数据提供更高等级保护。

KP200C 支持多 PIN 模式（管理员 / 用户），管理员或用户可以使用独立的密码，通过键盘来设置一个容易记住的字母数字 PIN。如果用户忘记了 PIN，管理员还可以通过原用户 PIN 来恢复用户对闪存盘的访问。

金士顿 IronKey Keypad 200C 提供 8GB 到 256GB 容量，享受 3 年有限保固和免费技术支持服务，官方暂未公布定价。

IT之家汇总金士顿 IronKey Keypad 200C 的主要参数如下：

数字签名固件，能够实现 XTS-AES 256 位加密功能、暴力破解攻击与 BadUSB 攻击防护功能。

电路板带有特殊环氧树脂涂层，在未损坏的前提下无法拆除和取出内部零件。

采用可充电电池，在不使用任何软件的前提下，可通过自带键盘对闪存盘进行解锁，然后就可以将其插入任何支持大容量 USB Type-C 存储设备的系统中进行使用。

多 PIN 选项：用户可以选择设置“用户”或“管理员 / 用户”模式。如果忘记用户密码，或者连续 10 次用户登录失败导致闪存盘被锁定的情况下，可以通过管理员来还原用户 PIN，以恢复对闪存盘中数据的访问权限。

全局和会话只读（写保护）模式：管理员和用户都可以设置基于会话的只读模式，以保护闪存盘免遭不受信任系统中的恶意软件攻击。管理员还可以设置全局只读模式，直到重置后才能取消闪存盘的只读模式。

接口：USB 3.2 Gen 1

容量：8GB、16GB、32GB、64GB、128GB、256GB

接口： Type-C

速度：

USB 3.2 Gen 1

8GB–32GB：145MB/s 读取，115MB/s 写入

64GB–256GB：280MB/s 读取，200MB/s 写入

USB 2.0

8GB：30MB/s 读取，12MB/s 写入

16GB-256GB：30MB/s 读取，20MB/s 写入

尺寸（带保护壳）：80mm×20mm×11mm

尺寸（不带保护壳）：74mm×18mm×8mm

安全认证：FIPS 140-3 Level 3（即将实施）

防水 / 防尘 IP57 等级认证

工作温度：0°C～50°C

存储温度：-20°C～60°C

兼容性：USB 3.0 / USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1

最低系统要求：兼容 USB 3.0，兼容 2.0

保固 / 支持：3 年有限保固，免费技术支持

兼容性：独立于操作系统，支持微软 Windows、macOS、Linux、ChromeOS、安卓、或其它支持 USB 大容量存储设备的系统

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