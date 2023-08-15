【IT之家开箱】小米平板 6 Max 14 图赏：史无前例的 14 英寸浩瀚巨屏

小米近日发布了旗下首款 14 英寸巨屏平板产品 —— 小米平板 6 Max 14。它拥有旗舰的配置、高端的做工以及生产力软件的适配。IT之家已经收到了小米平板 6 Max 14 和配套的分体式智能触控键盘、小米焦点触控笔，在本文中就给大家带来它们的开箱图赏。

小米平板 6 Max 14 整机重量仅 750g，厚度仅 6.85mm，14 英寸拿在手里的确感觉很大，但并不会感觉太重。

正面是一块 2880*1800 分辨率的 16:10 的 120Hz LCD 屏幕，作为一台 14 英寸的巨屏平板，它的屏幕素质也与很多高端 14 英寸轻薄本很接近。它支持 P3 广色域显示，峰值亮度达到了 600nit，也因此支持杜比视界和 HDR10 的显示，并通过了德国莱茵的低蓝光、无频闪和色彩准确度测试。是一块日常使用很舒适，玩游戏看视频很舒适的好屏幕。同时边框控制得也不错，使得正面的屏占比相当可观。

背面是磨砂玻璃的材质，手感温润，也不易沾染指纹。

左上角的相机模组设计与小米 13 系列很类似，面积相当大，但其实仅有一颗 5000 万像素 F1.8 的摄像头。

侧面是小米平板 6 Max 14 的一个重要卖点：8 扬声器。边框的左右各有两个出声孔，每个孔内有一个高音扬声器和一个中低音扬声器。实测听感是相当不错的，完全能媲美主流的旗舰级平板。

除此之外，边框处还有一个电源指纹二合一按键，解锁速度非常快。

值得一提的是，右侧的 USB-C 接口升级到了 USB3.1 5Gbps 的规格，且支持 DP 视频输出。

顶部的前置摄像头处不仅有一颗 2000 万像素的广角摄像头，左侧还有一组 TOF 传感器，可以实现靠近自动亮屏、离开自动锁屏的功能。右侧还有一个小呼吸灯，这其实是一个物理权限提示灯。当有 App 使用相机这类敏感权限时就会亮起。

小米平板 6 Max 14 在包装内随附了一套 67W 的快充套装，再搭配内置的澎湃 G1 电源管理芯片，官方宣称仅需 68 分钟就能充满 10000mAh 的超大电池。

小米平板 6 Max 14 还支持小米焦点触控笔与智能触控键盘。焦点触控笔采用磁吸的方式连接充电配对。笔杆上还有两个按钮，可以通过它们实现一些快捷功能。

键盘套采用素皮材质，手感不错。通过下方的磁吸金属触点连接，键盘键位与一般的轻薄本类似，触控板手感顺滑。

它不仅仅可以通过磁吸接口物理连接，还支持蓝牙无线连接。在经过一次配对后，即便是将两者分开，也可以正常使用。这无疑扩大了它的使用场景。

以上就是IT之家为大家带来的小米平板 6 Max 14 和配套的分体式智能触控键盘、小米焦点触控笔图赏了。IT之家也即将为大家带来了详细的图文评测，届时欢迎前去阅读。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。