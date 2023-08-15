【IT之家开箱】小米 MIX Fold 3 龙鳞纤维版礼盒图赏：轻薄简约，商务格调

8 月 14 日晚，小米在 2023 雷军年度演讲暨新品发布会上正式推出新一代小米 MIX Fold 3 折叠屏手机，目前IT之家已经拿到了这款产品，现在就为大家送上一波开箱图赏。

作为高端旗舰，小米 MIX Fold 3 的套装礼盒看起来就很大气，打开后是双层阶梯式设计，很有仪式感，第一层是配件和赠品，第二层是手机本体，然后盒盖内侧还有明信片和纪念卡片。

我们先看手机，本体也有黑色的包装盒，正面是产品型号镀银文字，红色的徕卡标志很夺目。

IT之家拿到的这款为龙鳞纤维版，先看折叠状态下手机的背面，龙鳞纤维材料由陶瓷纤维和芳纶纤维复合而成，三维超高冲击材料，兼具陶瓷的强度和芳纶的韧性。而在视觉上，则呈现斜向的鳞片般的纹理，深浅交替，看起来很有质感，手感也很细腻。

摄像头模块在背面顶部，表面是一块黑色的玻璃，在设计上用细细的金线分割，左侧为四摄区域，右侧上方是徕卡标识和相机参数信息，下方是闪光灯和传感器，整体很有秩序，有一种理工科的简洁感。

手机侧面是这次重点升级的龙骨转轴，采用 3 级连杆设计，1800MPa 超级钢、高耐磨碳陶钢，从表面来看，却又细腻的木头一样的纹理，中间则是细金线进行装饰。

龙骨转轴的加持下，小米 MIX Fold 3 也支持悬停功能。

再看手机正面，是一块 6.56 英寸 21:9 标准比例外屏，分辨率为 2520x1080，最高 120Hz 刷新率，居中打孔摄像头。

手机展开后，内屏则是一块 8.03 英寸 2K+ 超视感屏，也支持最高 120Hz 刷新率，展开后能看到比较窄但是略明显的折痕。

机身厚度方面，这款小米 MIX Fold 3 龙鳞纤维版展开后是 5.26mm，折叠状态下则为 10.86mm，机身重量则为 255g，在今年的折叠屏手机上，轻薄度显然排在前列，

机身元素方面，以展开状态来说，手机顶部有红外传感器、麦克风、SIM 卡槽、扬声器，底部有麦克风、USB 3.2 接口、扬声器。

同时机身右侧为音量增减按键和电源键，左侧则没有按键。

配件方面，小米 MIX Fold 3 龙鳞纤维版随机附赠了一款伸缩腕带素皮保护壳，此外还有 67W 快充头、数据线、取卡针、说明书等常规配件。

除了手机，这次小米 MIX Fold 3 的套装礼盒还有两个赠品，一个是 50W 的立式风冷无线充电底座，另一个则是黑色的咖啡杯，杯子的杯口外侧有 f / 1.4 到 f / 16 的刻度。

整体来说，小米 MIX Fold 3 龙鳞纤维版有着浓厚的商务格调，黑金主色，沉稳大气，同时轻薄优雅，喜欢折叠屏的朋友不要错过。

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