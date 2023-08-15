扮演儒勒・凡尔纳，“海底两万里” 叙事冒险游戏《凡尔纳：幻想之形》Steam 发售

IT之家 8 月 15 日消息，叙事冒险游戏《凡尔纳：幻想之形》今日在 Steam 平台发售，国区标准定价 50 元，首发-20% 折扣价 40 元，支持简体中文。

据介绍，在《凡尔纳：幻想之形》游戏中，玩家将扮演儒勒・凡尔纳，深入他用自己想象力构筑、危机四伏的平行世界赫墨拉。探索，解密，并揭露亚特兰蒂斯隐藏最深的秘密。

从介绍和截图可以看出来，这款游戏是以凡尔纳经典三部曲作品（IT之家注：《格兰特船长的儿女》《海底两万里》《神秘岛》）为灵感，改编的一款幻想作品。

游戏介绍：

惊悚离奇

时值 1888 年，对抗残暴“国家”的战争已到生死关头，滨海之地赫墨拉危于累卵。为了拯救国家，儒勒・凡尔纳与尼摩船长决定孤注一掷，驾驶声名狼藉的“鹦鹉螺号”潜艇深潜搜寻传说中的亚特兰蒂斯。

根据传说，那里埋藏着一件有着足以改变历史进程的古代秘宝：赫菲斯托斯之焰！正是它的力量让亚特兰蒂斯崛起与衰落。

在他们的冒险中，儒勒・凡尔纳不仅将发现超乎想象的奇观与秘密，更将遭遇一位强大的黑暗使徒，其唯一目的便是将赫墨拉中所有人的想象力抹杀 – 凡尔纳本人也不例外！





GAMEPLAY

发挥想象力: 利用亚特兰蒂斯秘宝 IMAG 的力量来重写历史，并在重要关头改写儒勒的命运。

独特故事: 一千个读者眼中就会有一千个哈姆雷特。本作的非线性对话会让每个玩家的游戏体验各有不同。

深海寻宝: 游戏受经典冒险游戏启发，解开谜题，探索环境将是成功的关键。

掘地三尺: 从鹦鹉螺号的幽暗过道，到亚特兰蒂斯的古代遗迹 - 充满细节和氛围感的蒸汽朋克像素美术等待您的挖掘。

深入细节: 亲身参与，成为儒勒・凡尔纳作品与人生故事的一部分吧。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。