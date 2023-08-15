Hookii 推出带有激光雷达的 Neomow X 自动割草机，可使用手机控制

IT之家 8 月 15 日消息，Hookii 推出 Neomow X 机器人割草机新品。该产品使用具有避障技术的激光雷达 SLAM 导航，号称适用于面积达 5000 平方米的草坪，可以通过智能手机应用进行控制。

据介绍，Neomow X 使用激光雷达 SLAM 导航来高效地修剪草坪，而不需要外围边界线。此外，智能避障工具可以确保检测到较大的植物、树木和动物，从而安全地在它们周围移动。

用户可以在附带的手机应用中管理多个区域，并将切割高度调整在 30 至 85 毫米（约 1.2 至 3.3 英寸）之间。

前轮驱动的 Neomow X 适用于面积达 5000 平方米的草坪，每小时割草 300 平方米，刀片宽度为 280 毫米。此外，该设备配有四个大轮子，可以提高牵引力，官方称足以应对 45° 以下的斜坡或不平坦的地形。

续航方面，Neomow X 电池一次充电可以持续使用两到三个小时，充电则需要三个小时，充满后机器人会自动返回上次割草的地方。

Hookii Neomow X 暂未发售，IT之家附具体参数表：

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