【IT之家评测室】Redmi K60 至尊版：2599 元起，这个价格真挑不出毛病

在本月初，Redmi 举办了一场主题为“后性能时代”的战略发布会，并请来了联发科和 Pixelworks 逐点半导体高管站台，为即将发布的 Redmi K60 至尊版手机来了一场“高调”预热，也吊足了一众性能党的胃口。

时隔半月，Redmi K60 至尊版终于到来，超 177 万的惊人跑分，还有天玑 9200 + 处理器、X7 独显芯片，以及炸裂的 24GB + 1TB 存储配置，让人对这款产品的性能表现充满了好奇。

不得不承认，国内机圈真的是太卷了，对于消费者来说，这肯定也是件好事。

目前IT之家也拿到了这款 Redmi K60 至尊版（16+1TB），下面，就让我们一起看看这款手机的体验究竟如何。

第一部分：设计篇

Redmi K60 至尊版提供了墨羽、影青、晴雪三款全新配色，IT之家拿到的是“影青”版本。这款全新的自然色系在观感上非常接近小米 13 系列的旷野绿配色，低饱和度色彩，不过前者要略微“浓厚”一些。

在玻璃背板工艺上，Redmi K60 至尊版带来了升级的陶瓷质感，官方表示灵感来自瓷器表面的青釉，就观感和触感来说，Redmi K60 至尊版的“影青”都非常接近油润的陶瓷。当然，不可避免地也会存在易沾染指纹的小问题，但可以忽略，反正你都要带壳。

Redmi K60 至尊版影像模组部分采用了一刀铣钻切金属 DECO 设计，特别是方正的镜头模组搭配低饱和度的“影青”，让这款产品多了几分小米 13 系列的韵味，以至于笔者第一次看到手机的时候，第一时间就想到了小米 13。

细节设计上，Redmi K60 至尊版的中框依旧是塑料材质，但是磨砂喷层质感很出众，如果不看消失的天线隔断的话，还真无法判断中框到底是什么材质，所以，真没必要在这个细节上太纠结。

另一个细节设计，是 Redmi K60 至尊版的影像模组，模组周围有一圈钻切金属装饰圈包裹，且左右两侧均做了小斜坡。在影像模组内，两颗摄像头还有“涡轮”装饰圈。

由于中框采用了直边设计，搭配整机 204g 的重量，Redmi K60 至尊版的手感只能说中规中矩，但倒不至于咯手。

还有一个关键细节配置，这一次 Redmi K60 至尊版支持 IP68 防尘防水，这也是首款搭载 IP68 防尘防水的 Redmi 手机。

有网友表示“给了 IP68 却不给金属中框”，笔者倒非常认同之家读者的观点 —— 该省省，该花花。IP68 在生活中真的太重要了，毕竟“水”是无处不在的。再一个，这些曾经旗舰级的配置，也得慢慢下放嘛，2K 档手机上 IP68，放在以前也是很“奢侈”的事情，总不能让人一口吃成个胖子。

必须要强调的是，尽管在整体设计上，Redmi K60 至尊版并没有跳出 K60 系列的大框架，但在产品的整机精致程度上，却已经非常接近小米 13 系列。

主要原因是砍掉了屏幕的塑料支架（请某友商赶紧跟进），正面亮屏观感精致度直接拉上去了，尽管 K60 至尊版的边框并没有做到“极窄”，但可贵的是四边框基本做到了“等窄”，包括下巴，不去认真盯着的话，基本可以看作是“四边等窄”了，观感非常出色。

回到正面，Redmi K60 至尊版采用了一块 6.67 英寸、1.5K 分辨率（2712＊1220）、446PPI 的 POLED (为塑料）柔性直屏，小米 13 Ultra 的同款华星 C7 发光材料。

认证和参数方面：刷新率升级 144Hz、2600nit 屏幕峰值亮度、类钻排列、支持 P3 色域、12bit 色深、Delta E≈0.37、JNCD≈0.32。

以及支持 HDR Vivid 认证、HDR10＋认证、Dolby Vision 及臻享超高清认证。

更重要的是，Redmi K60 至尊版还升级了 2880Hz 超高 PWM 调光，在护眼表现方面更优。

可以说，Redmi K60 至尊版这块 1.5K 的屏幕，在同 1.5K 领域内，基本全线拉满，屏幕素质天花板存在。

第二部分：性能篇

性能是 Redmi K60 至尊版的最大看点。其搭载了天玑 9200 + 与独显芯片 X7 ，升级了狂飙引擎 2.0。至高提供了 24GB+1TB 存储版本，全系 LPDDR5X+UFS4.0。同时搭载了 X 轴线性马达、NFC、红外遥控、双扬声器。

这个 24GB 的大内存真的有够残暴，印象中，16GB 大内存的完全普及也不过是这短短半年时间里吧？我们此次测试的是 16GB+1TB 版本，且支持 6GB 的存储扩展，这个存储配置，至少几年内不会淘汰了，放心用。

天玑 9200 + 号称是“2023 年最强旗舰芯”，从目前来看，这款芯片依旧霸榜安兔兔跑分榜单，性能最强芯毋庸置疑了。

具体来说，天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 性能较上一代得到显著提升，八核 CPU 包括 1 个主频高达 3.35GHz 的 Arm Cortex-X3 超大核、3 个主频高达 3.0GHz 的 Arm Cortex-A715 大核和 4 个主频为 2.0GHz 的 Arm Cortex-A510 能效核心。

作为天玑 9200 的升级版，天玑 9200 + 的性能核与能效核的性能提升分别达到 10% 和 11%，而且超大核与大核都提升到了 3.0 GHz 以上。此外，天玑 9200+ 搭载的 11 核 GPU Immortalis-G715 峰值频率提升可达 17%，强劲性能可满足用户流畅运行移动游戏和复杂应用程序的需求。

另外一颗“独显”芯片来自 Pixelworks 的最高规格的 X7，其每秒数据吞吐量高达 19.9B bits，插帧延时低至 10ms，官方称是业界最低延时方案。

据官方描述，K60 至尊版通过狂暴引擎 2.0 将天玑 9200 + 与独显芯片 X7 无缝对接，将联合研发的 MAGT Ultra 落地，以更低延迟更低功耗，在《原神》等游戏中，可实现 144Hz 超帧 + 1.5K 超分满血并发。

我们直接上游戏实测。

（IT之家注：由此测试固件尚待更新，跑分软件无法正常运行，故暂不做跑分测试）

首先是《原神》，IT之家进行基础游戏性能测试。

如下图所示，60fps + 最高画质下，30 分钟的《原神》游戏，Redmi K60 至尊版拿下了 59.68pfs。

游戏中内略几次掉帧情况，持续时间极短，肉眼基本不可见。其余时间内基本全程稳帧，即便是战斗场景，帧率也非常稳定，在可控的范围内略微波动，游戏表现非常出色，显然狂暴引擎 2.0 和天玑 9200 + 将性能充分释放。

功耗方面，30 分钟的《原神》，Redmi K60 至尊版也仅为 5W（5.053W）出头

当然，最基础的《原神》游戏只能说是前菜。在曾经那个骁龙 888 高烧不退的日子里，这样高稳帧不降频的表现非常值得称赞，但如今高烧已退，这样的表现就只能算是基本功了，游戏体验要想考更高分，那就必须得拿出点真实力了，比如 —— 超帧、超分，以及两者的并发。

当然，超帧、超分算不上“绝活”，毕竟友商也支持这些功能，但 Redmi K60 至尊版在这样的价位内，以及如此顶的配置上加入这些功能，对于那些手游的狂热爱好者来说，这简直就是梅开二度啊！

具体来看，Redmi K60 至尊版支持《王者荣耀》《原神》《和平精英》《使命召唤手游》等等几十款热门手游的超帧 144FPS 游戏。

超帧／超分并发方面，当下已经适配《原神》《王者荣耀》《和平精英》3 款游戏，其中《原神》当前支持 1.5K＋144FPS 并发；《王者荣耀》、《和平精英》支持 1.5K＋120FPS 并发。

在游戏中，屏幕左上角内划，呼出「游戏工具箱」，「画面增强」中包括「智能插帧」与「超级分辨率」选项，选择即可开启。

以《原神》游戏为例，当我们开启「超级分辨率」后，即超帧超分并发同开。就可享受 1.5K 分辨率和 144fps 的《原神》了。

就体验来说，这项功能是有一定效果的。比如，开启后，《原神》游戏画面亮度明显有一定的提升，且画面的对比度、画质的边缘锐度更加明显，显然这时候“超分”起到了作用。

其次，开启该模式后，游戏自带帧率显示为 48fps，实际上屏幕的帧率已经达到了 144，这是因为原本 GPU 需要渲染 60 帧，超帧后，只需要渲染 48 帧，剩下的由这颗“独显”芯片 3 倍超帧完成。理论上讲，是可以省下一定功耗的。

开启「超级分辨率」后，《原神》帧率、功耗表现

对于那些《原神》的狂热爱好者，有了这个「智能插帧」与「超级分辨率」，其实也可以手动将游戏画质降到中档，然后开启上述功能，通过这种“弯道超车”的方式实现高画质和高帧率，同时兼顾一定功耗的游戏体验。

除了超帧超分并发之外，Redmi K60 至尊版也支持 30 款游戏的原生 144FPS 高帧率模式，包括《穿越火线手游》、《王牌战士》、《跑跑卡丁车》、《机动战士阿尔法》、《龙族幻想》、《天谕》、《笑傲江湖》、《新神魔大陆》等。在游戏中，进入画质设置即可选择 144fps，无需插帧即可超高帧游戏。

这部分，IT之家也通过《跑跑卡丁车》进行了实测。

在 1 分钟的游戏中（无等候和游戏结算画面），Redmi K60 至尊版的平均帧率达到了 143.45fps，基本接近满帧（144fps）。

Redmi K60 至尊版《跑跑卡丁车》最高画质 + 最高帧率

最后，是游戏温控表现。

这部分算是意外之喜，一方面狂暴引擎 2.0 对功耗是有一定程度降低的，其次 Redmi K60 至尊版的散热堆料也是比较足的，包括 5000m㎡全不锈钢 VC 等等。

实测来看，在 30 分钟的高强度《原神》游戏中，Redmi K60 至尊版的正反最高温度为 41°C 出头，发热肯定是存在的，但远不至于烫手。

最后，是充电实测。

K60 至尊版搭载澎湃 P1 快充芯片与澎湃 G1 电量管理芯片，MTW 多极耳单电芯设计，采用了 120W 秒充＋5000mAh 电池组合。官方表示，在极速模式下，仅需 8 分钟即可将电量充至 50％，19 分钟充至 100％。

IT之家进行了充电测试，在设置的电池选项中，开启“快充加速”，即极速模式（默认关闭）。如下图所示，我们通过 Power-Z 进行功率记录。

如上图所示，在充电前 2 分钟左右，此时 Redmi K60 至尊版的功率能够达到 99W 之上，此时电量也有着肉眼可见的增长。

充电到 50% 以上，耗时 9 分钟左右，此时功率维持在 50W 左右。当电量达到了 80% 之上的时候，功率仍保持在 44W 之上。

充至 100% 共耗时 21 分钟左右，随后还有 4 分钟左右的涓流，完全充满维持在 25 分钟附近，此时功率仅为 0.5W 左右。

笔者个人认为，120W 快充 + 5000mAh 电池是一个兼顾了超快充和大电池的选择，毕竟在现有方案下，要做更快的快充，电池容量就得“缩水”。另一方面，Redmi K60 至尊版的 120W 快充已经很快了，早晨简单洗漱时间充电，就能获得一整天的续航电量。

在充电温度方面，我们也进行了测试，充电至 50% 以上时，手机的最高温在 43°C 左右，比游戏时略高一点，充电头最高温也在 43°C 左右，都在能接受的范围内。据官方资料，K60 至尊版在快充和电池方面还设计了共 50 项安全充电保护，以进一步提升电池安全性和延缓电池老化。

第三部分：影像篇

影像部分，Redmi K60 至尊版主摄为 IMX800，这颗传感器在很多小米手机中都出现过了，比如小米 13、K60 Pro、Civi3 等。

IMX800 传感器尺寸 1／1.49”，采用了 7P 镜片，支持 OIS 光学防抖＋EIS 电子防抖，支持 5000 万全像素直出模式（默认输出 1250 万）。另外两颗镜头是 800 万像素、IMX355 超广角，以及 200 万像素的微距。规格来看，和 K60 Pro 保持了一致，不过这款 200 万像素战术镜头，真没必要上了，省点钱吧！

难能可贵的是，小米影像大脑 2.0 也全面落地了天玑 9200＋平台，小米核心影像能力得到了下放。

在体验方面，Redmi K60 至尊版还带来了快拍相机、万物追焦 2.0，P100F / F-50 / R600 三款胶片效果，以及新增 1 款 8 色可选相框，以及 2 款仿胶片边缘打孔相框。

我们直接来看样张表现：

主摄样张：

主摄 2X 样张：

2X 人像：

超广角样张：

R600 胶片滤镜：

从样张来看，Redmi K60 至尊版的 800 万超广角只能说是平淡无奇，另外的 200 万微距就仅仅是“战术”作用了。

不过，这颗 IMX800 的主摄却扛起了 Redmi K60 至尊版的影像大旗。这颗镜头在各种环境下都有着非常稳定的表现，更重要的是，得益于小米影像大脑 2.0 下放，Redmi K60 至尊版还有着十足的影调感，对光影的拿捏很到位。这款主摄的 2X 长焦表现也是非常令人满意，其成像素质不比一颗独立的 2X 镜头差。

总的来说，作为一款性能向的手机，Redmi K60 至尊版拍照水平（仅限于主摄和 2X）是完全超乎笔者的意料的，这一点很惊喜。

总结：

经过一段时间的体验，Redmi K60 至尊版给笔者最大感触就是，这是一台在性能和配置上几乎让人挑不出毛病的手机，用老生常谈的“水桶机”来描述这款产品又过于平庸了，加一个狂暴的形容词似乎更合适一些 —— 狂暴的“水桶机”。

是的，在配置堆料和游戏性能上，诸如 24GB 大内存、天玑 9200+、独显 X7、狂暴引擎 2.0、120W 快充等这些配置，让 Redmi K60 至尊版对得起狂暴两字；在设计上，砍掉了屏幕支架，以及 IP68 的加入，让这款产品的精致感要比以往的 Redmi 手机更强一些；影像部分，IMX800 + 光学防抖 + 小米影像大脑 2.0 也是难以挑出槽点（原本想吐槽 200 万战术来着，但是一看 2599 元价格立马收回）。

总的来说，Redmi K60 至尊版依旧贯彻了 Redmi 超高性价比的原则，面对行业如此“内卷”的竞争，Redmi K60 至尊版拿出了十足的诚意和更内卷的配置来应对。

在接下来的一段时间里，Redmi K60 至尊版恐怕将成为友商们最头痛的竞争对手了。

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