iQOO Neo8 Pro 手机全版本直降 300 元，16GB+256GB 售 2799 元

IT之家 8 月 15 日消息，iQOO 宣布 iQOO Neo8 Pro 开启暑期特惠，全版本直降 300 元，16GB+256GB 低至 2799 元，更有 12 期分期免息，今晚 8 点开启。

16GB+256GB：2799 元

16GB+512GB：3099 元

16GB+1TB：3399 元

IT之家附机型配置：

iQOO Neo8 Pro 配备 144Hz 1.5K 护眼直屏，452ppi，支持 1200Hz 瞬时采样率、最高 2160Hz 的高频 PWM 调光、 1.6 万级亮度调节、手动最大亮度 600nit、激发亮度 1000nit；搭载天玑 9200 + 芯片，内置 5000mAh 电池，支持 120W 快充。

该机前置 16MP（三星 S5K3P9，1/3.1 英寸），后置 50MP 主摄（索尼 IMX866 VCS，1/1.56 英寸，OIS）+8MP 超广角（豪威 OV08D10）双摄。其中 IMX866VCS 大底传感器和 vivo 自研的 VCS 仿生光谱技术，能够模拟人眼光谱，支持 4K 夜景视频、背景虚化、暗光抓拍等功能。

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