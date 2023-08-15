达达推出“特瞬送”同城急送服务，平均 20 分钟上门取件、1 小时同城送达

IT之家 8 月 15 日消息，达达快送今日宣布正式推出“特瞬送”同城急送产品，官方宣称“平均 20 分钟上门取件、平均 1 小时同城送达、3 公里范围内订单 30 分钟送达”。

▲ 图源达达快送公众号

用户可通过京东快递 App、微信公众号和微信小程序下单，选择“特瞬送同城”产品，享受“门对门”的便捷速配服务。可配送水果生鲜礼盒、节日礼品、数码 3C、身份证件、重要文件发票、食品饮料、其他生活日用品等物品。

截至目前，特瞬送已落地北京、上海、广州、深圳、成都、西安、武汉、南京等一线和新一线城市，以及绝大多数二线城市，并向三、四线城市扩展，全国已有 50 个城市提供同城急送服务。

▲ 图源达达官网

达达官方称，公司依托覆盖全国 2600 多个县区市的百万“年活跃骑士”，有“订单智能分发、路径规划、动态时效、精准楼栋定位”等一系列黑科技。未来，该公司还将持续深化与京东快递的合作。

据IT之家此前报道，京东集团和达达集团于去年 2 月发布公告，京东集团完成认购达达集团发行普通股的交易。交易完成后，包含其现持有股份，京东集团将持有达达集团约 52% 股份。达达将进一步战略承接京东即时零售和即时配送业务，并获得京东战略资源支持。

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