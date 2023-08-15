小鹏 P5 车型在工信部公示变更拓展信息，整体变化不大

IT之家 8 月 15 日消息，小鹏 P5 已经在工信部申请车型变更拓展公示，这款新车主要在三围方面进行了调整，例如前后包围有改动，但区别不大，有汽车博主称其为小鹏 P5 的改款车型。

这款车型配备了额定功率为 68kW 的驱动电机，峰值功率可达 155kW，采用了惠州亿纬动力电池有限公司生产的磷酸铁锂动力蓄电池单体。

▲ 原车型

▲ 新车型

▲ 新车型

小鹏 P5 车拥有双激光雷达、百变智能空间、长续航等卖点，现款车型于 2021 年 9 月发布上市。IT之家查询发现，这款车型在小鹏官网目前似乎仅剩一款 460km 型号和两款 550km 型号，指导价分别为 15.69 万元、18.89 万元、20.29 万元。

据介绍，小鹏 P5 拥有 2 个激光雷达、12 个超声波雷达、5 个毫米波雷达、13 个高清摄像头，1 个高精定位单元（GNSS+IMU），是同级最强硬件系统，比特斯拉 FSD 多 11 个传感器，定位精度高特斯拉一个量级。在隧道、大雾天气、雨雪天气、暗光环境等特殊场景下，可大幅度提高感知能力。

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